Papendrecht, 9 april 2020



Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) kondigt de overname aan van maritieme emergency response specialist Ardent Americas LLC (Ardent Americas). Ardent Americas is een leidende speler onder de Oil Pollution Act uit 1990 (OPA90) voor het verlenen van maritieme emergency response diensten in de Verenigde Staten (VS).



In het kader van het OPA90-programma verplicht de Amerikaanse kustwacht reders die in Amerikaanse wateren actief zijn een contract af te sluiten met erkende bergingsbedrijven voor het leveren van bergings- en brandbestrijdingsdiensten. Het OPA90-programma van Ardent Americas omvat ongeveer 500 reders en meer dan 4.000 schepen.

Ardent Americas is in 2015 ontstaan ​​na de fusie van Svitzer Salvage en Titan Salvage, opereert vanuit Houston en Fort Lauderdale in de VS en was een dochteronderneming van Ardent Global Marine Services met haar hoofdkantoor in IJmuiden.

Met deze acquisitie versterkt Boskalis zijn bestaande positie op de Amerikaanse maritieme bergingsmarkt. Boskalis levert reeds OPA90-diensten in de Verenigde Staten met Donjon-Smit via zijn dochteronderneming SMIT Salvage en joint venture-partner Donjon Marine. Met ruim 175 jaar ervaring staat SMIT Salvage synoniem voor totale toewijding aan het assisteren van schepen bij noodsituaties op zee en het verwijderen van wrakken, vooral wanneer optimale zorg voor het milieu een prioriteit is.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

