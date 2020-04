SAN DIEGO, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de sa collection de modèles PDX par le biais de nouveaux accords conclus avec CoMotion de l'université de Washington et le Dana-Farber Cancer Institute. Ces accords fourniront respectivement des modèles de lymphomes et de cancers de la prostate très recherchés à la communauté de développement de médicaments oncologiques.



Les PDX sont les modèles in vivo précliniques les plus traduisibles disponibles actuellement et les modèles de choix pour le développement et la découverte de médicaments oncologiques précliniques. Toutefois, certains modèles PDX peuvent être difficiles à dériver à partir d'indications spécifiques, notamment le cancer de la prostate, tandis que d'autres mutations cliniquement pertinentes sont sous-représentées dans les collections de modèles PDX existantes.

La licence de CrownBio avec CoMotion de l'université de Washington augmentera considérablement le nombre de modèles de PDX de cancer de la prostate disponibles sur le marché. En élargissant la collection PDX de cancer de la prostate de CrownBio, ce nouveau panel de modèles PDX LuCaP fournira une large gamme de modèles cliniquement pertinents, y compris de cancers de la prostate difficiles à traiter et résistants à la castration, des PDX avec des résistances à des agents ciblés tels que l'acétate d'abiratérone et l'enzalutamide, et des modèles avec des profils d'expression de récepteur des androgènes pertinents de la maladie, y compris Arv7.

La collaboration avec le Dana-Farber Cancer Institute va, à son tour, apporter une large variété de lymphomes au portefeuille de CrownBio, y compris les lymphomes T/NK, à cellules du manteau et folliculaires, ainsi que le lymphome B diffus à grandes cellules (LBDGC) chez des patients en rechute ou réfractaires. Des modèles comprenant des cibles médicamenteuses communes sont également inclus, tels que des modèles de PDX sur le cancer du cerveau avec mutations IDH1 et des modèles de PDX NSCLC SCC comprenant des altérations des récepteurs à activité tyrosine kinase essentiels dans la découverte de médicaments ciblés.

« Par le biais de ces accords passionnants, nous sommes en mesure de fournir des modèles PDX bien caractérisés dans des domaines de recherche où les modèles étaient plus que nécessaires », a déclaré le Dr Davy Ouyang, vice-président de la recherche et innovation scientifiques de CrownBio. « CrownBio est bien établi en tant que chef de file mondiale de la technologie PDX, et notre collection de modèles occidentaux sera considérablement renforcée grâce à ces ajouts, offrant à notre clientèle mondiale un meilleur accès aux derniers modèles de pointe. »

Les nouveaux modèles seront maintenant développés en interne chez CrownBio, placés dans une biobanque et caractérisés avant d'être rendus disponibles pour une variété d'études en oncologie et immuno-oncologie. Cela inclut l'évaluation de l'innocuité, les essais cliniques sur les souris, les évaluations du traitement des cellules CAR-T, l'humanisation et le développement d'organoïdes.

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, société JSR Life Sciences, est une entreprise de services de découverte et développement de médicaments à l'échelle mondiale fournissant des plateformes translationnelles visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l'oncologie, l'inflammation et des maladies métaboliques. Avec un portefeuille étendu de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de fournir des candidats cliniques supérieurs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site :

À propos de l'université de Washington et de CoMotion

Classée par Reuters comme l'université publique la plus innovante au monde, l'université de Washington (UW) est un bénéficiaire de premier plan de financements fédéraux de recherche, produisant des innovations qui ont la capacité de changer le monde, tels que des alternatives de biocarburant, des traitements plus efficaces pour la maladie d'Alzheimer et le cancer du cerveau et des technologies de purification pour obtenir de l'eau potable dans les pays en développement. CoMotion de l'UW est la plateforme d'innovation collaborative qui se consacre à accroître l'impact sociétal et économique mondial de la communauté de l'UW. En développant et se connectant à des écosystèmes d'innovation locaux et mondiaux, CoMotion aide les innovateurs à obtenir le meilleur impact à partir de leurs idées et découvertes.

Pour plus d'information, veuillez consulter le site https://comotion.uw.edu.

Contact pour les médias :

Crown Bioscience

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

pr@crownbio.com

CoMotion de l'université de Washington

Donna O’Neill

donnao3@uw.edu