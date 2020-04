April 09, 2020 05:27 ET

April 09, 2020 05:27 ET

미국 샌디에이고, April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 크라운 바이오사이언스(Crown Bioscience)는 워싱턴대 CoMotion, 그리고 데이나 파버 암연구소(Dana-Farber Cancer Institute)와 신규 협약을 맺고 PDX(환자유래 이종이식) 제품군을 확장한다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 당사는 항암 신약 개발 커뮤니티를 대상으로 수요가 높은 전립선암, 림프종 모델을 공급할 수 있게 됐다.



PDX 모델은 현존하는 제품 가운데 가장 변환이 잘 되는 전임상 체내 모델로 전임상 항암 신약 개발에 많이 쓰이고 있다. 하지만 몇몇 PDX의 경우 전립선암 등 특정 증상에서 발현되기 힘들며 기타 임상적으로 연관성 있는 돌연변이 역시 현재의 PDX 제품군으로는 잘 드러나지 않는다는 문제점이 있었다.

이런 가운데 당사는 워싱턴대 CoMotion와의 라이선스 계약을 통해 전립선암 PDX 모델의 시장 공급을 크게 확대할 방침이다. CrownBio의 전립선암 PDX 제품군을 확장함으로써 LuCaP PDX의 새로운 패널은 치료가 힘든 난치성 전립성암, abiraterone이나 enzalutamide와 같은 표적 항암제에 저항성이 있는 PDX, Arv7 등 남성호르몬 수용체 발현 프로파일과 연관성이 있는 질병 모델 등 임상적으로 연관성 있는 모델을 광범위하게 공급할 수 있게 된다.

또한 데이나 파버 암연구소와의 협업을 통해 T/NK 세포, 맨틀세포, 소낭 림프종, 불응성 및 재발 환자로부터 채취한 DLBCL(미만성거대B세포림프종) 등이 포함된 크라운바이오의 포트폴리오에 다양한 림프종 모델이 추가된다. 이들 모델은 IDH1 변이 뇌종양 PDX, 표적 신약 발견에 필수적인 티로신인산화효소가 변이한 비소세포암(NSCLC) 편평세포암(SCC) PDX 등 범용 약물의 표적을 포함하고 있다.

데이비 오우양(Davy Ouyang) 크라운바이오 과학 연구 및 혁신 담당 부사장은 "이번에 체결한 협약을 통해 다양한 모델이 필요한 연구 분야에 성질이 잘 발현된 PDX를 공급할 수 있게 됐다"면서 "크라운바이오는 PDX 기술 분야에서 탄탄한 입지를 구축한 기업으로 이번 협약을 토대로 기존에 구축한 서구권 모델을 더욱 강화해 글로벌 고객층을 대상으로 다양한 첨단 모델을 공급할 것"이라고 밝혔다.

새롭게 추가된 모델은 크라운바이오가 자체적으로 확장한 뒤 바이오뱅크화와 특징화 작업을 거쳐 다양한 항암 및 면역 항암제 관련 연구에 공급된다. 효율성 평가, 마우스 임상시험, CAR-T 세포 치료 평가, 인간화, 오가노이드 과정도 포함된다.

크라운 바이오사이언스(Crown Bioscience Inc.) 개요

JSR Life Sciences 산하 기업인 크라운 바이오사이언스는 종양, 염증, 대사 질환 연구 발전을 위한 전환 플랫폼을 공급하는 세계적인 신약 발명 및 개발 솔루션 기업이다. CrownBio는 광범위한 관련 모델과 예측 도구 포트폴리오를 기반으로 고객에게 우수한 임상 후보를 제공한다.

워싱턴대 CoMotion 개요

로이터 통신 선정 공립대 혁신 순위 1위를 기록한 워싱턴대(UW)는 연방 정부 지원 연구 분야 리더로 대체연료부터 알츠하이머와 뇌종양 치료제, 개도국용 음용수 정수 기술에 이르기까지 세상을 바꿀 혁신적 연구를 진행 중이다. 본교가 운영하는 CoMotion은 협업 혁신 허브로 글로벌 경제사회에 본교의 영향력을 확대하기 위해 설치되었다. 국내외 혁신 생태계를 개발, 연결하는 CoMotion은 혁신가들이 자신의 아이디어와 발명품을 통해 임팩트를 얻을 수 있도록 지원한다.



자세한 정보는 https://comotion.uw.edu 에서 확인할 수 있다.

Media Enquiries:

Crown Bioscience

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

pr@crownbio.com