中国上海, April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云顶新耀（Everest Medicines)，一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足中国（含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）及其它亚洲市场未满足的医疗需求，今日公布其taniborbactam (VNRX-5133)联合头孢吡肟的体外研究试验结果。此项研究评估了新型β- 内酰胺酶抑制剂taniborbactam联合第四代头孢子素类抗生素头孢吡肟对中国大陆收集的500例尿路来源的革兰阴性杆菌的体外抗菌活性及其主要的耐药机制。



该研究结果发表在同行评审期刊Journal of Antimicrobial Chemotherapy上。论文标题为《新型ß-内酰胺酶抑制剂taniborbactam (VNRX-5133)联合头孢吡肟或美罗培南在中国MDR耐药革兰阴性分离菌的体外抗菌活性》。电子版请 由此 获取。

与其他抗菌药相比，β-内酰胺酶／β-内酰胺酶抑制剂组合(BL/BLI) 头孢吡肟-taniborbactam对碳青霉烯类耐药肠杆科细菌（CRE）具有更强的抗菌活性，此类病原菌往往对复杂性尿路感染的标准治疗耐药。 头孢吡肟-taniborbactam显示出更好的对耐药菌的抗菌活性，包括能产生超广谱 β- 内酰胺酶(ESBL)、产头孢菌素酶 β- 内酰胺酶(AmpC)，同时产ESBL和AmpC两种酶、碳青霉烯酶肺炎克雷伯菌（KPC）、 奥沙利铂（OXA）、 新德里金属β-内酰胺酶（NDM）、波形蛋白酶（VIM）的耐药菌，以及耐碳青霉烯的铜绿假单胞菌（CRPA）。

云顶新耀感染性疾病首席医疗官朱煦表示: “我们迫切需要抗菌谱更广的BL/BLI来抑制β- 内酰胺酶，特别是金属β-内酰胺酶。我们非常欣喜地看到这些研究成果支持头孢吡肟-taniborbactam在CRE和CRPA分离菌中的活性。这项重要的研究巩固了云顶新耀致力于为感染性疾病开发新疗法的承诺。”

关于 Taniborbactam (VNRX-5133)

Taniborbactam，前称为VNRX-5133，是同类潜在最佳的一种环硼酸盐化合物，可同时抑制丝氨酸和金属β-内酰胺酶。Taniborbactam与第四代头孢菌素类抗生素头孢吡肟联合使用，对表达 A、 B、 C 和 D 类β- 内酰胺酶的多重耐药（MDR）革兰氏阴性菌具有抗菌活性。 Taniborbactam是目前唯一一个已知进入后期临床研究的能阻断 B 类碳青霉烯酶的ß-内酰胺酶抑制剂。 2019年，云顶新耀与我们的合作伙伴 Venatorx Pharmaceutical联合开展了一项针对复杂性尿路感染(cUTI)患者的全球三期临床试验。欲知详细信息，请访问 www.venatorx.com .

关于云顶新耀（ Everest Medicines)

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及其它亚洲市场未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。欲知详细信息，请访问该公司网站： www.everestmedicines.com .

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