TELUS remporte quatre autres prix nationaux et confirme la force inégalée des réseaux mobiles canadiens



Au cours des deux derniers mois, les réseaux mobiles 4G canadiens affichaient les vitesses de téléchargement les plus rapides au monde selon Opensignal

TORONTO, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS est fière de faire belle figure dans le rapport d’avril 2020 de Tutela sur l’état des réseaux mobiles au Canada . Son réseau remporte trois prix nationaux pour la constance de sa qualité moyenne, le débit de téléchargement et la latence, en plus d’arriver premier ex æquo pour la constance de sa qualité supérieure. Le Canada domine également le palmarès mondial des vitesses de téléchargement 4G selon le rapport d’Opensignal sur l’expérience mobile pendant la pandémie de COVID-19 . Ces réalisations confirment la robustesse du réseau mobile de TELUS partout au Canada, lequel se révèle plus essentiel lorsque ceux-ci se fient plus que jamais aux transmissions mobiles pour rester en contact avec leurs proches et obtenir des informations cruciales.

« Plus que jamais, les Canadiens se fient à nos infrastructures. Dans le contexte actuel, les distinctions que nous décernent Tutela et Opensignal pour la robustesse, la vitesse et la qualité de notre réseau mobile prennent un sens encore plus profond, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L’investissement continu dans notre vaste réseau de pointe renforce la connectivité et la sécurité de nos concitoyens pendant cette période sombre de notre histoire. Une très grande fierté accompagne ces nouvelles marques de reconnaissance envers notre mission de garder les Canadiens connectés aux ressources économiques, éducatives et sociales lorsque ça compte le plus. »

Opensignal surveille les tendances mondiales, en particulier les répercussions de l’augmentation des télécommunications mobiles pendant la pandémie de COVID-19. Elle recense une forte hausse de la consommation de données mobiles partout dans le monde. Or, son rapport confirme que les réseaux canadiens continuent de très bien fonctionner. Le Canada se classe en effet bon premier parmi les 45 pays dont les vitesses de téléchargement 4G ont été mesurées. Qui plus est, on ne constate au pays presque aucun changement entre janvier et la dernière semaine de mars, moment où les Canadiens étaient soumis aux mesures d’éloignement physique.

Les réseaux mobiles et filaires de TELUS continuent de bien servir les Canadiens pendant la pandémie de la COVID-19. Leur utilisation a grimpé en flèche, ce qui s’explique par le fait que les gens restent à la maison et travaillent ou étudient à distance, en plus de rester en contact avec leurs amis et leur famille. Afin de garantir à nos clients une expérience sans heurts ni interruptions, nous continuons de renforcer nos capacités à respecter les normes strictes de TELUS en matière de performance et de résilience des réseaux.

La marque de reconnaissance de Tutela vient s’ajouter aux nombreuses récompenses que TELUS a reçues au cours des années pour son réseau mobile de pointe. En 2019, les réussites de TELUS ont été saluées par d’autres experts du secteur, dont Opensignal, Ookla, J.D. Power et PCMag. Ces honneurs viennent garnir une feuille de route déjà remarquable en matière d’excellence du réseau. En effet, TELUS a obtenu la première place dans quatre des cinq principaux rapports sur les réseaux mobiles pour au moins la troisième année consécutive. Il convient de souligner que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

Depuis 2000, TELUS a investi plus de 181 milliards de dollars dans ses infrastructures réseau, ses licences de spectre et ses activités afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de son réseau de calibre mondial et de connecter ses clients d’un océan à l’autre. Elle s’est par ailleurs engagée à investir, au cours des trois prochaines années, 40 milliards de dollars de plus dans les composants technologiques essentiels au déploiement des réseaux 5G, qui stimuleront l’innovation et le développement du numérique dans tous les pans de l’économie à l’ère de l’hyperconnectivité.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).