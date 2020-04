Cramo Oyj Pörssitiedote 9.4.2020 klo 17.00 EET

Cramo peruu vuoden 2020 tulosennusteensa COVID-19 aiheuttamien epävarmuustekijöiden vuoksi

Cramon tammi-maaliskuun 2020 taloudellinen tulos on kehittynyt suurelta osin odotusten mukaisesti. Koronaviruspandemian (COVID-19) puhkeaminen ei ole vielä vaikuttanut Cramon tulokseen. Nopeasti leviävä koronavirus aiheuttaa kuitenkin merkittävää epävarmuutta loppuvuodelle. Koska tilanteen taloudellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, Cramo peruu tulosennusteensa vuodelle 2020.



Cramo on tehnyt toimia turvatakseen henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden sekä varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisesti yhteiskuntia koskevien rajoitustoimien kestoon ja mahdolliseen rakennustyömaiden sulkemiseen. Epävarmuus sekä maailmantalouden hidastuminen todennäköisesti viivästyttävät ja vähentävät investointipäätöksiä, mikä vaikuttaa negatiivisesti vuokralaitteiden kysyntään.

Cramo seuraa tarkasti koronaviruksen COVID-19 kehittymistä ja yhtiö on aloittanut useita toimia lieventääkseen koronaviruksen vaikutuksia liiketoimintaansa.

Aiempi tulosennuste vuodelle 2020 (julkaistu 11.2.2020):

Cramo arvioi, että sen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Ville Halttunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 50 346 0868, sähköposti: ville.halttunen@cramo.com





Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. Boels Topholding B.V. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup