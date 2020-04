Elle continue d’éliminer les limites d’utilisation de données pour le service Internet, d’annuler les frais d’interurbain partout au Canada et d’offrir l’accès gratuit à du contenu ainsi que des options de paiement flexible jusqu’au 30 juin



TORONTO, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la crise de santé publique qui évolue, Rogers a annoncé aujourd’hui qu’elle fournira de l’aide supplémentaire aux Canadiens grâce à son programme Ensemble vers l’avenir. Elle continuera d’appliquer une série de mesures pour soutenir les Canadiens et les garder connectés au moyen des réseaux et services essentiels de l’entreprise, tout en assurant la santé et le bien-être de ses clients et de ses employés.

« Alors que cette situation de santé publique continue d’évoluer, nous sommes résolus à garder nos clients connectés à ce qui compte le plus pour eux », a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. « Nous sommes là pour les soutenir, que ce soit pour qu’ils puissent garder le contact avec leurs proches, être connectés pour suivre une formation en ligne, faire du télétravail autrement ou rester informés et divertis », a-t-il ajouté.

Rogers continue d’appliquer ces mesures jusqu’au 30 juin. Elles ont d’abord été mises en œuvre en mars.

Annulation des frais d’appels vocaux interurbains au Canada pour les clients du service sans-fil et de la téléphonie résidentielle et les petites entreprises, pour les marques Rogers, Fido et chatr.

Annulation du plafond d’utilisation de données pour les clients de Rogers et de Fido abonnés à un forfait Internet résidentiel avec plafond afin qu’ils puissent se connecter sans avoir à se soucier des frais d’utilisation excédentaire.

Engagement de Rogers et de Fido à ne pas suspendre ni débrancher les services des clients qui éprouvent des difficultés financières et à offrir des options de paiement plus flexibles aux clients qui sont aux prises avec de l’incertitude financière en raison de la COVID-19.

Offrir aux clients des services Télé un accès gratuit à une gamme de chaînes en rotation présentant du contenu nouveau et actuel, incluant :

Tubi.TV, une nouvelle application avec publicités permanentes offrant gratuitement des milliers de films et d’émissions sur la Télé Élan. Pour les enfants : Disney, Disney Jr., Disney XD, Family Channel, Family Jr., YTV, Treehouse, Teletoon et ABC Spark Films : Hollywood Suite, Super Channel Fuse, Super Channel Heart & Home et Super Channel Vault Mode de vie : One : Get Fit, Love Nature, Investigation Discovery, Velocity, Lifetime, HGTV, Slice, BBC Earth et Smithsonian Divertissement : FX, FXX, A&E, TLC, CTV Comedy et OLN Contenu multiculturel : TV Asia, TLN



Grâce à son engagement à annuler les frais d’itinérance de Partout chez vous, de Fido Nomade, ainsi que les frais d’itinérance à l’utilisation du 16 mars au 30 avril dans plus de 180 pays, Rogers est fière d’avoir aidé plus de 150 000 Canadiens à rester connectés sans frais additionnels, alors qu’ils revenaient de l’étranger.

Pour aider les gens dans le besoin pendant la crise de la COVID-19, Rogers a aussi mis en place des partenariats nationaux avec des organismes communautaires pour offrir une bouée de sauvetage numérique et un soutien essentiel. Parmi ces partenariats importants pour certaines des personnes les plus vulnérables du Canada, notons ceux avec Banques alimentaires Canada pour remédier à une grave pénurie, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour aider les « petits » à garder le contact avec leur mentor et Hébergement femmes Canada pour fournir des appareils d’urgence et promouvoir Hebergementfemmes.ca par l’entremise de divers médias, afin de soutenir les femmes à risque.

Pour en savoir plus sur la façon dont Rogers soutient les Canadiens pendant cette période critique, y compris en offrant des options de service sans contact, comme la Télé Élan de Rogers, l’installation par l’utilisateur d’Internet et le service Pro chez vous de Rogers pour la livraison et la configuration à distance d’appareils mobiles, consultez ce site .

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie, des sports et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .