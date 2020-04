SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS











Le 9 avril 2020

Information relative aux Assemblées Générales

des actionnaires du 27 mai 2020

Conformément à la délégation qui lui a été accordée lors du Conseil d’administration du 12 mars 2020, le Directeur général de Société Industrielle et Financière de l’Artois a décidé que les Assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société, convoquées pour le 27 mai 2020 à 14 heures 30 se tiendront au 31-32 quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux et seront retransmises en direct et dans leur intégralité sur le site www.sif-artois.com.

Les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d’y assister ne seront présents ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Cette décision s’inscrit dans le contexte sanitaire actuel, compte tenu du renforcement des mesures prises par les autorités concernant le confinement des personnes et la fermeture des établissements recevant du public. Elle est conforme à l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées.

En conséquence, les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance. Le formulaire sera en ligne sur le site www.sif-artois.com. Il devra être parvenu au CIC- Service Assemblées - 6 avenue de Provence -75009 Paris, trois jours au moins avant la date des Assemblées générale (soit le samedi 23 mai 2020), exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au Président des Assemblées. Aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient néanmoins la demande.

Les actionnaires disposent depuis le 25 mars 2020 et jusqu’au 14 avril 2020 de la possibilité d’adresser à la société des demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour.

Les Assemblées générales se tenant hors de la présence de ses actionnaires, ceux-ci n’auront pas la possibilité de poser des questions en séance.

Il est rappelé toutefois que les actionnaires ont la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directeur général répondra au cours des Assemblées. Ces questions écrites doivent être envoyées, au 31-32 Quai de Dion Bouton, 92811 Puteaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Société Industrielle et Financière de l’Artois – Direction Juridique – 31-32 quai de Dion Bouton – 92811 Puteaux Cedex au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date des Assemblées générales, soit le vendredi 22 mai 2020. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société.

