RALEIGH, Caroline du Nord, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui que Symphony Health, une société PRA Health Sciences, mettra gratuitement une licence de 30 jours de son nouveau module MetysTM dédié au COVID-19 à la disposition de l'industrie des sciences de la vie aux États-Unis.

Le module dédié au COVID-19 basé sur la plateforme Metys fournira à jusqu'à trois utilisateurs par société un accès à l'ensemble des médicaments et des marchés dans toutes les régions géographiques des États-Unis et jusqu'aux zones CBSA (zones statistiques de base). Le module comprendra un historique remontant jusqu'en octobre 2018 afin d'assurer un accès à des tendances comparables portant sur la grippe saisonnière au cours des années précédentes, et les données de mars 2020 deviendront disponibles le 10 avril. Les sociétés peuvent publier ou rapporter des informations et conclusions issues des données avec l'autorisation de Symphony.

Optimisé par IDV® (Integrated Dataverse) de Symphony, Metys est la première plateforme en son genre à fournir des renseignements et des analyses du marché pharmaceutique à la fois rapides et complètes. Metys est un outil basé sur le Web qui intègre intelligemment des données sur les ordonnances, les payeurs et les patients anonymisés au moyen d'un point d'accès unique, tout en fournissant des données plus rapidement que n'importe quel autre outil dans l'industrie. Metys accède à plus de 60 téraoctets de données automatiquement intégrées sur une base hebdomadaire ou mensuelle, reflétant l'étendue des données et les progrès de l'apprentissage automatique.

« Le COVID-19 présente un défi sans précédent pour l'industrie des sciences de la vie ici aux États-Unis et ailleurs », a déclaré Doug Fulling, président de Symphony Health. « À l'heure où nous nous mobilisons pour lutter contre le COVID-19, les acteurs des sciences de la vie peuvent utiliser les données et informations disponibles pour observer les tendances, réagir rapidement, puis planifier l'avenir. Nous espérons que ce niveau de connaissance issu de l'une des bases de données les plus robustes du marché américain profite non seulement à nos clients et à leurs patients, mais aussi à la société dans son ensemble. »

Les organisations des sciences de la vie qui souhaiteraient activer cette offre peuvent contacter Symphony Health à l'adresse solutions@symphonyhealth.com ou en complétant ce formulaire : https://symphonyhealth.prahs.com/covid-19 .

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA (NASDAQ : PRAH) est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.prahs.com .

