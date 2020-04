RALEIGH, N.C., April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje que Symphony Health, uma empresa PRA Health Sciences, concederá uma licença gratuita de 30 dias do seu recém-lançado Módulo MetysTM COVID-19 disponível para a indústria de ciências da vida dos EUA.

O Módulo COVID-19 da plataforma Metys fornecerá para até três usuários por empresa acesso a todos os medicamentos e mercados dentro de qualquer região geográfica dos EUA até CBSA (área estatística baseada em núcleo). O módulo incluirá o histórico até outubro de 2018 para garantir o acesso às tendências comparativas da temporada de gripe em anos anteriores, com os dados de março de 2020 disponíveis em 10 de abril. As empresas podem publicar ou relatar insights ou descobertas dos dados com permissão prévia da Symphony.

Metys, a primeira plataforma deste tipo, oferece análises e inteligência de mercado farmacêutico oportuna e abrangente. A Metys é uma ferramenta baseada na web que integra de forma inteligente dados de prescrição, pagadores e pacientes anônimos através de um único ponto de acesso — tudo isso enquanto fornece insights mais rapidamente do que qualquer outra ferramenta da indústria. A Metys acessa mais de 60 terabytes de dados semanais e mensais automaticamente incluídos, refletindo a amplitude dos dados e avanços no aprendizado de máquina.

“O COVID-19 é um desafio sem precedentes para a indústria das ciências da vida aqui nos EUA e outras áreas”, disse Doug Fulling, Presidente da Symphony Health. “À medida que nos mobilizamos para combater o COVID-19, aqueles nas ciências da vida podem usar os dados e insights disponíveis para ver tendências, reagir rapidamente e, em seguida, planejar para o futuro. Esperamos que esse nível de insight de um dos bancos de dados mais robustos do mercado dos EUA beneficie não só nossos clientes e seus pacientes, mas também a sociedade como um todo”.

As organizações de ciências da vida que queiram aproveitar esta oferta podem entrar em contato com a Symphony Health em solutions@symphonyhealth.com ou preenchendo o formulário: https://symphonyhealth.prahs.com/covid-19 .

SOBRE A PRA HEALTH SCIENCES

A PRA (NASDAQ: PRAH) é uma das principais empresas do mundo de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia. As operações globais da PRA abrangem 75 locais em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio e mais de 17.500 funcionários no mundo todo. Desde 2000, a ARP já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos. Para mais informação, visite www.prahs.com .

