北卡罗莱纳州拉里, April 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences（NASDAQ: PRAH）今天宣布，旗下企业Symphony Health将向美国生命科学行业免费提供其最新发布的MetysTM新冠肺炎模块的30天授权使用许可。

Metys平台中的新冠肺炎模块将为每家公司最多三位用户提供细分至CBSA（基于核心的统计区）的任何美国地理区域内的所有药品和市场的访问权限。该模块将包含回溯至2018年10月的历史数据，以确保用户可访问过去数年中可比流感季节趋势数据，而2020年3月的数据将在4月10日上线。各公司可在得到Symphony事先许可后发表或报告对数据的见解和发现。

Metys由Symphony IDV®（Integrated Dataverse）提供支持，是同类首个提供及时且全面的医药市场分析和情报的平台。Metys是一款基于网络的工具，通过单点接入智能化集成处方、支付方和匿名化患者数据，同时以业内其他工具无法比拟的速度提供洞察见解。Metys可访问每周和每月自动纳入的超过60太字节的数据，反映了数据的广度及机器学习的进步。

“新冠肺炎对美国和其他地区的生命科学行业提出了前所未有的挑战，”Symphony Health总裁Doug Fulling说到， “在我们动员起来抗击新冠肺炎之时，生命科学领域的从业者可以利用现有数据和见解来了解趋势、迅速做出反应，进而做出未来规划。 我们希望，来自美国市场上最强大的一家数据库的高水平见解不仅能惠及我们的客户及其患者，也将惠及整个社会。”

生命科学机构可通过下列方式联系Symphony Health来激活此服务：发送电子邮件至 solutions@symphonyhealth.com 或填写以下表格： https://symphonyhealth.prahs.com/covid-19 。

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