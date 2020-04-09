北卡羅萊納州拉里市, April 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈，Symphony Health 作為 PRA Health Sciences 公司，將讓其新推出的 MetysTM COVID-19 模組的 30 天許可證免費向美國生命科學業提供。
Metys 平台中的 COVID-19 模組將為每間公司提供最多三個用戶的存取權限，可存取任何美國地理區域範圍內至 CBSA（核心統計地區）的所有醫藥和市場。該模組將包括追溯至 2018 年 10 月的記錄，以確保用戶能夠存取過往年份的比較流感季節趨勢，而 2020 年 3 月的數據將於 4 月 10 日提供。各間公司可在獲得 Symphony 事先許可的情況下發佈或聚報數據的見解或研究發現。
Metys 由 Symphony 的 IDV® (Integrated Dataverse) 提供支援，是同類產品的首個平台，提供及時和全面的醫藥市場分析和情報。Metys 是一個網上工具，可透過單一存取點智能綜合醫生處方、付款人和匿名患者數據，同時可比業內任何其他工具更快速提供分析資料。Metys 每週和每月自動存取超過 60 TB 的數據，可反映數據的廣度和機器學習的進展。
Symphony Health 總裁 Doug Fulling 表示：「COVID-19 對美國及其他地區的生命科學業帶來前所未有的挑戰。隨著我們各人動員抵抗 COVID-19，生命科學業內人士可以使用提供的數據和分析資料來了解趨勢，迅速作出反應，然後制定未來計劃。我們希望能夠從美國市場上最強大的數據庫之一獲得深入分析，不但使我們的客戶及其患者受益，而且對整個社會都有益處。
希望啟用此優惠的生命科學組織可以透過電郵 solutions@symphonyhealth.com 或填寫表格 https://symphonyhealth.prahs.com/covid-19與 Symphony Health 聯絡。
關於 PRA HEALTH SCIENCES 公司
PRA (NASDAQ: PRAH) 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外，PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促使美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com。
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關於 Symphony Health
Symphony Health 是 PRA Health Sciences的全資子公司，是一間為生物製藥製造商、醫療保健供應商和付款者提供高價值數據、分析和技術解決方案的領先供應商。公司透過連接和整合廣泛的主要和次要數據，同時提供健康研究、分析和諮詢專業知識，以幫助客戶了解疾病發生率、患病率、進展、治療以及患者和處方醫生的影響。Symphony Health的衍生數據可改善健康管理決策，幫助客戶推動收入增長，同時提供有關如何有效適應不斷變化的醫療保健生態系統的重要洞見。有關 Symphony Health 的更多資訊，請瀏覽 www.symphonyhealth.prahs.com。
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