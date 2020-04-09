北卡羅萊納州拉里市, April 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈，Symphony Health 作為 PRA Health Sciences 公司，將讓其新推出的 MetysTM COVID-19 模組的 30 天許可證免費向美國生命科學業提供。

Metys 平台中的 COVID-19 模組將為每間公司提供最多三個用戶的存取權限，可存取任何美國地理區域範圍內至 CBSA（核心統計地區）的所有醫藥和市場。該模組將包括追溯至 2018 年 10 月的記錄，以確保用戶能夠存取過往年份的比較流感季節趨勢，而 2020 年 3 月的數據將於 4 月 10 日提供。各間公司可在獲得 Symphony 事先許可的情況下發佈或聚報數據的見解或研究發現。

Metys 由 Symphony 的 IDV® (Integrated Dataverse) 提供支援，是同類產品的首個平台，提供及時和全面的醫藥市場分析和情報。Metys 是一個網上工具，可透過單一存取點智能綜合醫生處方、付款人和匿名患者數據，同時可比業內任何其他工具更快速提供分析資料。Metys 每週和每月自動存取超過 60 TB 的數據，可反映數據的廣度和機器學習的進展。

Symphony Health 總裁 Doug Fulling 表示：「COVID-19 對美國及其他地區的生命科學業帶來前所未有的挑戰。隨著我們各人動員抵抗 COVID-19，生命科學業內人士可以使用提供的數據和分析資料來了解趨勢，迅速作出反應，然後制定未來計劃。我們希望能夠從美國市場上最強大的數據庫之一獲得深入分析，不但使我們的客戶及其患者受益，而且對整個社會都有益處。

希望啟用此優惠的生命科學組織可以透過電郵 solutions@symphonyhealth.com 或填寫表格 https://symphonyhealth.prahs.com/covid-19 與 Symphony Health 聯絡。

關於 PRA HEALTH SCIENCES 公司

PRA (NASDAQ: PRAH) 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、南非、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外，PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促使美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

投資者查詢： InvestorRelations@prahs.com

傳媒查詢：

傳訊及公共關係總監 Laurie Hurst

HurstLaurie@prahs.com , +1.919.786.8435

關於 Symphony Health