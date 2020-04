MONTRÉAL, 09 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne invite ses clients admissibles à soumettre leur demande en ligne pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. Ce programme du gouvernement du Canada permet d’aider les entreprises et les organismes à but non lucratif à couvrir leurs coûts d’exploitation dus et qui ne peuvent pas être reportés, tels que les salaires, le loyer, les services publics, les primes d’assurance et l’impôt foncier, pendant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits en raison des répercussions économiques de la COVID-19.



Caractéristiques du programme :

Ce programme est offert via la Banque Laurentienne à ses clients sous forme d’un prêt à terme de 40 000$ sans intérêt jusqu’au 31 décembre 2022. Des remboursements de capital peuvent être effectués à tout moment, sans frais ni pénalités.

Ce prêt sera assorti d’une radiation de 25 % (10 000 $), si le montant de 30 000$ est remboursé au complet au plus tard le 31 décembre 2022.

Si le prêt ne peut être remboursé au 31 décembre 2022, il sera renouvelable pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025 assorti d’un taux d’intérêt de 5 %.

Visitez le site du ministère des Finances du Canada pour en apprendre davantage sur le programme.

Critères d’éligibilité :

Les clients de la Banque Laurentienne répondant aux critères exigés par le programme fédéral pourront présenter leur demande par l’entremise du formulaire en ligne. Ils doivent, entre autres, répondre aux critères suivants :

Le revenu d’emploi total versé par l’entreprise au cours de l’année civile 2019 doit se situer entre 50 000 $ CAN et 1 000 000 $ CAN.

Société en exploitation inscrite au Canada.

L’entreprise possède un compte courant commercial actif auprès de la Banque Laurentienne, qui lui sert de principale institution financière. Le compte en question a été ouvert au plus tard le 1er mars 2020 et n’était pas en retard de paiement de ses arrangements de crédit auprès de la Banque Laurentienne, le cas échéant, depuis au moins 90 jours au 1er mars 2020.

Pour connaître l’ensemble des critères et pour effectuer une demande, consultez la page www.banquelaurentienne.ca/fr/compte_urgence_entreprises_canadiennes.sn

D’autres mesures d’allègements sont également disponibles pour soutenir nos différentes clientèles, tous les détails sont disponibles sur notre site internet au www.banquelaurentienne.ca et nous invitons également nos clients à communiquer avec leur conseiller ou directeurs de comptes pour trouver des solutions adaptées de leur situation.

