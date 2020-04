April 10, 2020 02:20 ET

Etant donné que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le jeudi 26 mars 2020 n’a pas réuni le quorum de présence légal, les actionnaires, les titulaires de droits de souscription, les porteurs d’obligations et les porteurs d'obligations convertibles sont priés d’assister à une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, qui se tiendra le mercredi 13 mai 2020 à 8.30 heures dans les bureaux de la société, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgique), et qui délibérera et statuera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.



COMMUNICATION IMPORTANTE

Il n’est pas certain que les mesures prises par le gouvernement en réponse à la crise Covid-19, en particulier l’interdiction de rassemblement, seront toujours en vigueur le mercredi 13 mai 2020.

Le conseil d’administration invite les actionnaires, les titulaires de droits de souscription, les porteurs d’obligations et porteurs d’obligations convertibles à ne surtout pas participer physiquement à l’assemblée générale.

La société ne leur accordera l’accès à l’assemblée générale que dans la mesure où cela est permis par les mesures gouvernementales alors en vigueur, les recommandations générales des instances gouvernementales et, de manière générale, si cela est justifié du point de vue de la santé et de la sécurité.

Les actionnaires sont fortement invités à:

- donner une procuration avec leurs instructions de vote spécifiques à la Secrétaire générale de la société;

- exercer le droit de poser des questions par écrit.

Pièce jointe