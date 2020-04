CHICAGO, 10 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (INGR : NYSE) et PureCircle Limited (LSE : PURE) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord en vertu duquel Ingredion va acquérir une participation majoritaire à hauteur de 75 % dans PureCircle, l'un des premiers producteurs et innovateurs au monde d'édulcorants à base de stévia pour les industries agroalimentaires mondiales. Ingredion est un fournisseur mondial de solutions d'ingrédients à base de plantes auprès de diverses industries.

Le projet d'acquisition a été approuvé par le conseil d'administration des deux entreprises. Les sociétés prévoient que la transaction sera conclue au cours du second semestre 2020, sous réserve de l'approbation par les actionnaires de PureCircle et la réception des approbations règlementaires. D'ici là, Ingredion et PureCircle resteront des entreprises distinctes et indépendantes avec des portefeuilles de produits et des équipes de commercialisation séparés.

La réduction du sucre est l'un des cinq domaines de développement spécialisés d'Ingredion et la société s'engage à investir dans sa croissance. La stévia est un produit essentiel du portefeuille de produits de réduction du sucre.

Ingredion a suivi le développement de PureCircle pendant plusieurs années et est convaincue qu'il s'agit d'une entreprise fondamentalement solide et attrayante qui s'intègrera parfaitement dans la stratégie à long terme d'Ingredion, grâce à sa position de leader dans ce secteur. Outre son leadership sur le marché, PureCircle apporte une innovation et une expertise inégalées dans la fabrication de produits à base de stévia. Une fois la transaction conclue, les deux entreprises pourront miser sur ces atouts et PureCircle pourra utiliser le réseau de commercialisation mondial d'Ingredion. De plus, son expertise en formulation et son vaste portefeuille de produits stimuleront leurs deux synergies, et permettront aux deux entreprises de réaliser des économies importantes.

Par ailleurs, Ingredion et PureCircle sont fières de leur héritage et partagent une culture similaire.

PureCircle a démontré son leadership dans l'industrie de la stévia par le biais :

D'édulcorants et de modificateurs de goût à base de stévia innovants, délicieux et de haute qualité soutenus par une intégration verticale complète reposant sur un réseau mondial d'agriculteurs partenaires

De R&D et d'innovations pour produire une variété croissante d'édulcorants à base de stévia offrant un goût similaire à celui du sucre en vue de devenir un partenaire collaborateur pour les entreprises agroalimentaires

D'une sélection végétale avancée pour fournir une valeur économique et les composants les plus savoureux de la feuille de stévia

De l'investissement dans la recherche et le développement afin d'obtenir l'octroi de plus de 214 brevets portant sur la stévia avec plus de 300 demandes de brevets en instance

De l'expansion et l'investissement dans de nouvelles technologies de fabrication, y compris la récente expansion de son installation d'extraction de stévia en Malaisie en 2017

Une fois l'acquisition proposée terminée, Ingredion et PureCircle fourniront ensemble à leurs clients les technologies clés qui permettent de résoudre de nombres problèmes de formulation complexes auxquels sont confrontés les développeurs de produits agroalimentaires aujourd'hui. Le leadership de PureCircle dans le secteur de la stévia, associé au vaste portefeuille d'Ingredion de gélifiants et d'ingrédients fonctionnels reconstitués et son expertise dans la formulation d'une large gamme d'applications alimentaires, fournira une gamme complète d'ingrédients complémentaires et de solutions intégrées pour résoudre les défis liés à la réduction du sucre des entreprises agroalimentaires.

« PureCircle est un innovateur largement reconnu avec un bilan éprouvé dans la production de produits à base de stévia délicieux. Le modèle de commercialisation mondial et fructueux d'Ingredion associé à notre expertise en matière de formulation seront parfaitement complémentaires avec les capacités de PureCircle », a déclaré Jim Zallie, président-directeur général d'Ingredion.

« Nous avons énormément de respect pour l'entreprise que PureCircle a bâtie pendant près de vingt ans et sommes ravis d'accueillir son équipe au sein de la famille Ingredion. Nous sommes prêts à soutenir cette nouvelle phase de croissance avec les solutions durables et tendances à base de stévia », a conclu M. Zallie.

« Chez PureCircle, nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire solide dans Ingredion, qui partage notre mission visant à encourager les régimes alimentaires sains dans le monde entier et à être le fournisseur privilégié d'ingrédients à base de stévia délicieux et de grande pureté pour l'industrie agroalimentaire mondiale », a affirmé Peter Lai Hock Meng, PDG de PureCircle. « Cette acquisition devrait ravir les clients actuels et potentiels des deux entreprises, alors que les entreprises fusionnées pourront offrir à nos clients de meilleurs services, une gamme de produits plus large et une plus grande pénétration des marchés mondiaux, régionaux et locaux. »

À propos de PureCircle

PureCircle est la seule entreprise qui allie des opérations de recherche et développement de pointe à une intégration verticale totale, depuis la culture jusqu'à la production d'édulcorants délicieux, innovants et de haute qualité à base de stévia.

L'entreprise collabore avec des agriculteurs qui cultivent les plants de stévia et des entreprises du secteur des aliments et boissons qui cherchent à améliorer leurs formules sans calorie ou basses calories à l'aide d'édulcorants issus de plantes.

PureCircle poursuivra : son avance dans la recherche, le développement et l'innovation, la production d'un approvisionnement croissant de nombreuses variétés d'édulcorants à base de stévia au goût proche du sucre, en utilisant toutes les méthodes appropriées et nécessaires de production, et son rôle de ressource et partenaire d'innovation auprès des entreprises du secteur des aliments et boissons.

Les modificateurs de goût de la stévia de PureCircle œuvrent en synergie avec les édulcorants afin d'améliorer le goût, la sensation en bouche et le profil calorique, mais aussi la rentabilité des produits alimentaires et boissons.

Fondée en 2002, la société PureCircle investit en permanence dans des activités de recherche et développement révolutionnaires et possède plus de 214 brevets liés à la stévia, ainsi que 300 autres brevets en instance.

PureCircle possède des bureaux dans le monde entier, et son siège social se situe à Chicago, dans l'État de l'Illinois.

Afin de répondre à la demande grandissante en faveur d'édulcorants à base de stévia, PureCircle augmente rapidement sa capacité d'approvisionnement. Elle a finalisé en mars 2017 l'agrandissement de son site d'extraction de stévia en Malaisie, augmentant sa capacité afin de fournir rapidement de nouveaux édulcorants spécialisés et délicieux à base de stévia, et pour contribuer à offrir toujours plus de qualité aux consommateurs.

Les actions de PureCircle sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.purecircle.com

À propos de la stévia

Étant donné la préoccupation croissante que suscitent l'obésité et le diabète sur le plan mondial, les entreprises d'aliments et de boissons travaillent de manière responsable afin de réduire le sucre et les calories contenus dans leurs produits, répondant à la fois aux attentes des consommateurs et des défenseurs de la santé et du bien-être. Les édulcorants issus de la stévia offrent un goût similaire à celui du sucre et deviennent un outil de plus en plus important pour ces entreprises.

Comme le sucre, les édulcorants à base de stévia sont issus de plantes. Mais contrairement au sucre, ils permettent d'obtenir des aliments ou boissons dont la formulation est à faible apport calorique, voire à apport calorique nul.

L'extrait de feuille de stévia est un édulcorant naturel, puissant et sans calorie, utilisé par des entreprises mondiales d'aliments et de boissons comme alternative délicieuse et sans calorie au sucre et aux édulcorants artificiels.

Le stévia est une plante naturellement sucrée d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, elle est cultivée partout dans le monde, notamment au Kenya, en Chine et aux États-Unis.

Les parties au goût sucré de la feuille de stévia ont un goût jusqu'à 350 fois plus sucré que le sucre, et en raison de la forte sucrosité de la stévia, sa production nécessite beaucoup moins d'eau et de terre que le sucre.

Des recherches ont montré que les molécules contenues dans la feuille de stévia sont toujours présentes et intactes dans la feuille séchée, durant le procédé de purification et d'extraction commerciale, ainsi que dans le produit fini d'extrait de feuille. L'ensemble des principales organisations mondiales de règlementation, à travers 65 pays, ont autorisé l'usage d'extraits de feuille de stévia de haute pureté dans les boissons et les aliments.

Pour de plus amples informations concernant l'aspect scientifique des édulcorants à base de stévia, veuillez consulter le site : https://www.purecirclesteviainstitute.com/

