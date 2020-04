CHICAGO, April 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ingredion Incorporated (INGR: NYSE) e a PureCircle Limited (LSE: PURE), anunciaram hoje que fecharam um acordo sobre as condições para a Ingredion adquirir uma participação controladora de 75% na PureCircle, um dos principais produtores e inovadores de adoçantes de estévia para as indústrias globais de alimentos e bebidas. A Ingredion é uma fornecedora líder global em soluções de ingredientes vegetais para indústrias diversificadas.



A proposta de aquisição foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas. As empresas esperam que a transação seja finalizada durante o segundo semestre de 2020, sujeito à aprovação dos acionistas da PureCircle e ao recebimento das aprovações regulatórias necessárias. Até lá, a Ingredion e a PureCircle continuarão sendo empresas separadas e independentes com portfólios de produtos e equipes go-to-market separados.

A redução de açúcar é uma das cinco plataformas de crescimento de especialidades da Ingredion e a Ingredion está comprometida em investir no seu crescimento. A estévia é um produto fundamental para o portfólio de redução de açúcar.

A Ingredion tem acompanhado o desenvolvimento da PureCircle há vários anos e acredita que a empresa é fundamentalmente forte e interessante, um ótimo ajuste com a estratégia de longo prazo da Ingredion, dada a posição de liderança da PureCircle neste espaço. Além da sua liderança no mercado, a PureCircle traz inovação incomparável e experiência de fabricação relacionada à estévia. Após a conclusão da negociação, ambas as empresas poderão desenvolver esses pontos fortes e a PureCircle poderá utilizar a rede global go to market da Ingredion. Além disso, sua experiência em formulação e amplo portfólio de produtos impulsionarão sinergias de crescimento, bem como economias significativas para ambas as empresas

Além disso, tanto a Ingredion quanto a PureCircle têm um legado de orgulho e compartilham uma cultura semelhante.

A PureCircle demonstrou sua liderança na indústria de estévia através de:

Edulcorantes e modificadores de sabor de estévia inovadores, de alta qualidade e excelente sabor, apoiados pela integração vertical completa de uma rede global de parceiros agrícolas

P&D e inovação para produzir uma crescente variedade de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar para se tornar um parceiro colaborativo e de recursos para as empresas de alimentos e bebidas

Cultivo avançado de plantas para proporcionar economia ideal e os melhores componentes de degustação da folha de estévia

Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e mais de 214 patentes aprovadas e 300 pendentes relacionadas à estévia.

Expansão e investimento em novas tecnologias de fabricação, incluindo a mais recente expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em 2017

Após a conclusão da aquisição proposta, juntas, a Ingredion e a PureCircle oferecerão aos seus clientes tecnologias fundamentais que resolvem muitos desafios complexos de formulação enfrentados pelos desenvolvedores de alimentos e bebidas atualmente. A liderança da PureCircle na estévia, combinada com o extenso portfólio de texturizadores da Ingredion e ingredientes funcionais, e a experiência na formulação em uma ampla gama de aplicações de alimentos, fornecerá o conjunto completo de ingredientes complementares e soluções integradas para responder aos desafios da redução de açúcar das empresas de alimentos e bebidas.

“A PureCircle é uma inovadora amplamente reconhecida com um histórico comprovado de produção de estévia à base de plantas de excelente sabor. O modelo global bem-sucedido do go-to-market da Ingredion, juntamente com nossa experiência em formulação será altamente complementar com as capacidades da PureCircle”, disse Jim Zallie, presidente e diretor executivo da Ingredion.

“Temos um tremendo respeito pela empresa que a PureCircle construiu durante quase duas décadas e estamos animados em recebê-la na família Ingredion. Estamos prontos para apoiar esta nova fase de crescimento com as soluções sustentáveis e em tendência da estévia”, concluiu Zallie.

“Nós na PureCircle estamos felizes por ter encontrado um parceiro forte na Ingredion que compartilha nossa missão de incentivar dietas saudáveis em todo o mundo e ser o fornecedor preferido de ingredientes de estévia de alta pureza e excelente sabor para a indústria global de alimentos e bebidas”, disse Peter Lai Hock Meng, CEO da PureCircle. “Essa aquisição deve estimular os clientes atuais e potenciais de ambas as empresas, pois as empresas em conjunto poderão atender nossos clientes com melhores serviços, maior gama de produtos e se estender mais profundamente nos mercados globais, regionais e locais”.

Sobre a PureCircle

A PureCircle é a única companhia que combina pesquisa e desenvolvimento avançados com integração vertical completa, desde a produção agrícola à manufatura de adoçantes de estévia inovadores, de alta qualidade e ótimo sabor.

A empresa colabora com fazendeiros que cultivam plantas de estévia e com empresas de alimentos e bebidas que buscam melhorar suas fórmulas de baixa ou nenhuma caloria, usando adoçantes à base de plantas.

A PureCircle continuará a: liderar em pesquisa, desenvolvimento e inovação; produzir um crescente suprimento de múltiplas variedades de adoçantes de estévia com sabor parecido com o do açúcar, usando todos os métodos necessários e apropriados de produção e ser uma parceira provedora de recursos e inovação para as empresas de alimentos e bebidas.

Os modificadores do sabor da estévia da PureCircle trabalham em sinergia com os adoçantes para aprimorar o sabor, o paladar e o perfil de calorias e melhorar o custo-benefício de produtos de bebidas e alimentos.

Fundada em 2002, a PureCircle investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento revolucionários e tem atualmente 214 patentes aprovadas e 300 pendentes relacionadas à estévia.

A PureCircle tem escritórios em todo o mundo e sua sede global é em Chicago, Illinois.

Para atender à crescente demanda de adoçantes de estévia, a PureCircle está aumentando rapidamente sua capacidade de fornecimento. A empresa completou a expansão da sua instalação de extração de estévia na Malásia em março de 2017, aumentando sua capacidade para fornecer rapidamente os adoçantes especiais de estévia mais novos e de excelente sabor e ajudar a adicionar valor cada vez mais alto para seus clientes.

As ações da PureCircle estão listadas no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres.

Para mais informação, visite: www.purecircle.com

Sobre a estévia

Devido à crescente preocupação global com a obesidade e o diabetes, as empresas de alimentos e bebidas estão trabalhando de forma responsável para reduzir o açúcar e calorias dos seus produtos, em resposta aos consumidores e aos defensores da saúde e do bem-estar. Os adoçantes da planta estévia têm sabor semelhante ao açúcar e estão se tornando uma ferramenta cada vez mais importante para estas empresas.

Como o açúcar, os adoçantes de estévia são à base de plantas. Mas ao contrário do açúcar, eles permitem formulações de baixa ou nenhuma caloria para alimentos e bebidas.

O extrato da folha de estévia é um adoçante natural sem calorias e de alta intensidade usado pelas empresas globais de alimentos e bebidas como uma alternativa de excelente sabor ao açúcar e adoçantes artificiais.

A estévia é uma planta naturalmente doce nativa da América do sul, mas atualmente é cultivada em todo o mundo, principalmente no Quênia, China e EUA.

As partes de sabor adocicado da folha de estévia são 350 mais doces do que o açúcar. A alta intensidade da doçura da estévia requer muito menos água e terra do que o açúcar.

Uma pesquisa indicou que as moléculas da folha da estévia continuam presentes inalteradas na folha seca através do processo comercial de extração e purificação, e no produto final extraído da folha de estévia. Todas as principais empresas globais de regulamentação de 65 países aprovaram o uso dos extratos da folha de estévia de alta pureza em alimentos e bebidas.

Para mais informação sobre a ciência da estévia, visite https://www.purecirclesteviainstitute.com/

