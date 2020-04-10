芝加哥, April 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated（INGR: NYSE）及PureCircle Limited（LSE: PURE）今日宣布，两家企业已经就收购Pure Circle公司75%控股权的条款达成协议。Pure Circle是全球食品和饮料行业甜菊甜味剂的主要生产商和创新机构之一。Ingredion是为多种行业服务的植物成分解决方案全球领先提供商。

此项拟议收购已得到两家公司董事会的批准。两家公司预计交易将在2020年下半年完成，但需经过PureCircle股东批准并得到所需的监管审批。交易完成之前，Ingredion和PureCircle将继续作为两家独立企业提供单独的产品组合，拥有各自的市场进入战略团队。

降低糖含量是Ingredion的五大专项增长平台之一，该公司将继续投资于这一平台的发展。甜菊是减糖产品组合中的核心产品。

Ingredion多年来一直关注PureCircle的发展，认为鉴于PureCircle在这一领域的领先地位，该公司将能够作为有着基础实力及吸引力的企业，完美契合Ingredion的长期战略。除了在市场中的领导地位之外，PureCircle还可带来无可匹敌的甜菊相关创新和制造专知。收购完成后，两家企业均可利用这些优势实现发展，PureCircle可借助Ingredion的全球性市场进入网络及其配方专长；而广泛的产品组合将推动两家公司的增长协同作用，同时为两家公司节省大量资金。

此外，Ingredion和PureCircle都拥有可引以为傲的企业传承，文化也十分相似。

PureCircle在甜菊行业的领导地位体现于：

  • 质量高、口味佳的创新型甜菊甜味剂和风味改良剂，以源自全球农业合作伙伴网络的行业全面垂直一体化作为支持
  • 通过研发和创新生产各种口感类似食糖的甜菊类甜味剂，从而成为食品和饮料企业的资源和协作伙伴
  • 通过先进的植物育种，提供最理想的经济效益和口感最佳的甜菊叶成分
  • 通过投资与研究和开发，获得超过214项甜叶菊相关专利，另有300多项专利申请正待审批
  • 扩大并投资于新的制造技术，包括2017年马来西亚甜叶菊提取物设施的最新扩建

此项拟议收购完成之后，Ingredion和PureCircle将为其客户带来关键技术，解决食品和饮料开发企业当前面临的许多复杂配方挑战。PureCircle在甜叶菊领域的领先地位，加上Ingredion范围广泛的改良剂和功能性构建成分产品组合及其在丰富多样的食品应用中的专门知识，将提供一套完整的互补性成分和综合解决方案，以解决食品和饮料企业的减糖挑战。

“PureCircle是一家得到广泛认可的创新企业，在生产口味上佳的植物甜菊产品方面拥有良好往绩。Ingredion成功的全球市场进入模式与我们的配方专长将与Pure Circle的能力形成高度互补。”Ingredion总裁兼首席执行官Jim Zallie表示。

“我们对PureCircle用近二十年时间建立的企业深表敬重，非常高兴能欢迎他们加入Ingredion大家庭。我们已做好准备为这一新的增长阶段提供支持，提供甜菊领域适应当前趋势及可长期持续的解决方案，”Zallie总结到。

“作为PureCircle，我们很高兴能够找到Ingredion这样一家强大的合作伙伴。在鼓励全世界健康饮食和成为全球食品饮料行业纯度高、口感佳的甜菊成分首选供应商方面，我们两家企业有着共同的使命，”PureCircle的首席执行官Peter Lai Hock Meng表示。“此项收购应会令两家公司现有和潜在客户感到欣喜，因为合并后的公司将能够给客户带来更好的服务、更广的产品范围，并更加深入地开拓全球、区域和当地市场。”

问询：

Alina Slotnik，营销副总裁
电子邮箱：alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow，全球传播经理
电子邮箱：Jackson.Pillow@purecircle.com电话：+1 630 256 8394

关于PureCircle

  • PureCircle是将实现先进研发与从农场到质量高、风味佳的创新甜菊甜味剂垂直领域全面一体化相结合的唯一一家企业。
  • 公司与种植甜菊植物的农民以及寻求使用植物甜味剂改善其低热量和无热量配方的食品和饮料公司合作。
  • PureCircle将继续做好以下工作：引领研发和创新; 使用所有必要和适当的生产方法生产多种食糖口味的甜菊甜味剂; 成为食品和饮料公司的资源和创新合作伙伴。
  • PureCircle甜菊风味改良剂与甜味剂协同作用，可改善饮料和食品的味道、口感和热量，并提高成本效益。
  • 成立于2002年的PureCircle不断投资于突破性研究和开发，现已获得超过214项与甜菊相关的专利，另有300多项专利申请正待审批。
  • PureCircle在世界各地设有办事处，全球总部位于伊利诺伊州芝加哥。
  • 为满足对甜菊甜味剂日益增长的需求，PureCircle正在迅速加大其供应能力。2017年3月，公司完成了马来西亚甜菊工厂的扩建，提高了快速供应口感上佳的新型特种甜菊甜味剂的能力，不断提升为客户创造的价值。
  • PureCircle的股票在伦敦证券交易所主板市场上市。
  • 若需了解更多信息，请访问www.purecircle.com

关于甜菊

  • 鉴于全球对肥胖和糖尿病的担忧日益增加，饮料和食品公司正在负责任地减少其产品中的糖和热量，以响应消费者与健康倡导者的诉求。来自甜叶菊植物的甜味剂提供类似食糖的口味，正在成为对食品饮料企业日益重要的一种工具。
  • 与食糖一样，甜菊甜味剂的原料来自植物。但与食糖不同的是，这种甜味剂可用于制造低热量和无热量饮料和食品的配方。
  • 甜菊叶提取物是一种天然的零热量、高甜度甜味剂，被全球食品和饮料公司用作糖和人造甜味剂的无热量替代品。
  • 甜菊是一种原产于南美洲的天然甜味植物; 目前在全世界（特别是肯尼亚、中国和美国）都有种植。
  • 甜菊的甜味部分比食糖的甜度高出达350倍：甜菊的超高甜度意味着它需要的水和土地远远少于食糖。
  • 研究表明，甜菊叶的分子保留于干燥的甜菊叶中，并且在商业提取和纯化过程以及最终获得的甜菊叶提取物中保持不变。全球65个国家的所有主要全球监管组织都批准在食品和饮料中使用高纯度甜菊叶提取物。
  • 有关甜菊科学的更多信息，请访问：https://www.purecirclesteviainstitute.com/

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