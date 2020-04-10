芝加哥, April 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated（INGR: NYSE）及PureCircle Limited（LSE: PURE）今日宣布，两家企业已经就收购Pure Circle公司75%控股权的条款达成协议。Pure Circle是全球食品和饮料行业甜菊甜味剂的主要生产商和创新机构之一。Ingredion是为多种行业服务的植物成分解决方案全球领先提供商。



此项拟议收购已得到两家公司董事会的批准。两家公司预计交易将在2020年下半年完成，但需经过PureCircle股东批准并得到所需的监管审批。交易完成之前，Ingredion和PureCircle将继续作为两家独立企业提供单独的产品组合，拥有各自的市场进入战略团队。

降低糖含量是Ingredion的五大专项增长平台之一，该公司将继续投资于这一平台的发展。甜菊是减糖产品组合中的核心产品。

Ingredion多年来一直关注PureCircle的发展，认为鉴于PureCircle在这一领域的领先地位，该公司将能够作为有着基础实力及吸引力的企业，完美契合Ingredion的长期战略。除了在市场中的领导地位之外，PureCircle还可带来无可匹敌的甜菊相关创新和制造专知。收购完成后，两家企业均可利用这些优势实现发展，PureCircle可借助Ingredion的全球性市场进入网络及其配方专长；而广泛的产品组合将推动两家公司的增长协同作用，同时为两家公司节省大量资金。

此外，Ingredion和PureCircle都拥有可引以为傲的企业传承，文化也十分相似。

PureCircle在甜菊行业的领导地位体现于：

质量高、口味佳的创新型甜菊甜味剂和风味改良剂，以源自全球农业合作伙伴网络的行业全面垂直一体化作为支持

通过研发和创新生产各种口感类似食糖的甜菊类甜味剂，从而成为食品和饮料企业的资源和协作伙伴

通过先进的植物育种，提供最理想的经济效益和口感最佳的甜菊叶成分

通过投资与研究和开发，获得超过214项甜叶菊相关专利，另有300多项专利申请正待审批

扩大并投资于新的制造技术，包括2017年马来西亚甜叶菊提取物设施的最新扩建

此项拟议收购完成之后，Ingredion和PureCircle将为其客户带来关键技术，解决食品和饮料开发企业当前面临的许多复杂配方挑战。PureCircle在甜叶菊领域的领先地位，加上Ingredion范围广泛的改良剂和功能性构建成分产品组合及其在丰富多样的食品应用中的专门知识，将提供一套完整的互补性成分和综合解决方案，以解决食品和饮料企业的减糖挑战。

“PureCircle是一家得到广泛认可的创新企业，在生产口味上佳的植物甜菊产品方面拥有良好往绩。Ingredion成功的全球市场进入模式与我们的配方专长将与Pure Circle的能力形成高度互补。”Ingredion总裁兼首席执行官Jim Zallie表示。

“我们对PureCircle用近二十年时间建立的企业深表敬重，非常高兴能欢迎他们加入Ingredion大家庭。我们已做好准备为这一新的增长阶段提供支持，提供甜菊领域适应当前趋势及可长期持续的解决方案，”Zallie总结到。

“作为PureCircle，我们很高兴能够找到Ingredion这样一家强大的合作伙伴。在鼓励全世界健康饮食和成为全球食品饮料行业纯度高、口感佳的甜菊成分首选供应商方面，我们两家企业有着共同的使命，”PureCircle的首席执行官Peter Lai Hock Meng表示。“此项收购应会令两家公司现有和潜在客户感到欣喜，因为合并后的公司将能够给客户带来更好的服务、更广的产品范围，并更加深入地开拓全球、区域和当地市场。”

问询：

Alina Slotnik，营销副总裁

电子邮箱： alina.slotnik@purecircle.com

Jackson Pillow，全球传播经理

电子邮箱： Jackson.Pillow@purecircle.com 电话：+1 630 256 8394

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