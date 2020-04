GSTAAD, Suisse, 11 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alki David, PDG de Swissx Labs AG, a appelé les agences gouvernementales et organisations de santé du monde entier à étudier Swissx Naja Venom , un anti-viral de qualité militaire, pour son potentiel de lutte contre le COVID-19. Swissx Naja Venom a été développé par de grands virologues, le Dr Paul Reid des États-Unis et le Dr Dorothy Bray du Royaume-Uni qui ont consacré sept années de recherches dans la lutte contre les virus. Il s'agit d'un mélange de peptides hautement venimeux capable de combattre presque n'importe quel virus sans effet secondaire. Le bureau de Washington D.C. de Swissx Lab, dirigé par Jeffrey Taylor, a déjà engagé des discussions avec Mike Pence, vice-président de la Coronavirus Task Force, et Alki David travaille actuellement avec Magic Johnson sur des essais impliquant les joueurs de la NBA . Pendant que les études sont en cours, Swissx Labs a mis Naja Venom à disposition du public sur le site swissx.com .



« Chez Swissx, nous donnons aux scientifiques une plateforme sur laquelle ils peuvent exceller. Et, une nouvelle fois, nous découvrons que la Terre nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre », a déclaré Alki David, PDG de Swissx Labs. « Cet animal mortel nous apporte aussi les outils dont nous avons besoin pour sauver des vies, c'est magnifique. C'est « pour le bien commun. ».

Des formules de prise en charge de la douleur de Swissx utilisant les mêmes peptides ont été précédemment enregistrées auprès de la FDA par l'intermédiaire du National Drug Code Directory et ont été distribuées au public. Swissx Naja Venom vient juste d'être enregistré et a déjà montré sa capacité à réduire la charge virale en cas de syphilis et de VIH. M. Reid et Mme Bray sont convaincus qu'il existe des preuves que Naja Venom sera un outil efficace pour renforcer l'immunité contre des virus tels que le COVID-19.

Swissx Naja Venom peut être administré par voie nasale, et le Dr Reid affirme que les patients peuvent ressentir ses effets sous 36 à 72 heures. Dans de nombreux cas, un patient ne présentera plus aucune trace du virus après une prise de Naja Venom pendant 10 à 14 jours, sur la base des essais précédents avec d'autres virus. Dans les cas extrêmes, Naja Venom peut être administré par seringue par un professionnel de santé.

Le venin provient des espèces Colubar naja, également appelés cobras indiens, des animaux chargés de la tâche divine de défendre les sites les plus sacrés en Asie. Il est récupéré dans les exploitations agricoles en faisant attention de ne blesser aucun animal. Swissx Naja Venom a une durée de vie de dix ans, ce qui le rend très précieux pour les futures épidémies de virus encore inconnus. Swissx offre également des produits analgésiques à base de venin infusés au chanvre, fabriqués à base des souches de chanvre CBD brevetées de Swissx cultivées en Suisse.

Swissx offre Naja Venom dans un ensemble comprenant la formule d'huile de cannabis anti-inflammatoire Swissx Golden Bullet. Swissx Golden Bullet contient un spectre complet de cannabinoïdes, y compris le CBD, le CBG et le CBN. L'utilisation du CBD en tant qu'anti-inflammatoire est largement acceptée.

Le Dr Paul Reid travaille sur le développement de médicaments depuis des années et détient 5 brevets, ainsi que d'autres en instance. Il a obtenu l'approbation pour de nouveaux médicaments de la part des gouvernements des États-Unis, du Canada, de l'UE, de Russie, d'Afrique du Sud et de plusieurs en Amérique du Sud. Il a également contribué aux efforts de lutte contre le VIH, l'hépatite C, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique et le cancer. M. Reid agit à titre de co-directeur de Green Earth Health LTD au Royaume-Uni. Il est le directeur des opérations de Maitland Labs of Central Florida et directeur scientifique de Celtic Biotech LTD en Irlande. Il est titulaire d'un doctorat en neurobiochimie de l'Imperial College, au Royaume-Uni et d'un diplôme en microbiologie du Trinity College, Irlande.

Le Dr Dorothy Bray est également co-directrice de Green Earth Health LTD ainsi que directrice scientifique d'Immugen Pharma LLC, un laboratoire spécialisé dans le développement de cannabinoïdes pour une utilisation contre le VIH. Par le passé, elle a servi en tant que directrice de Glaxo Smith Kline, Immunoclin LTD et Cannabis Science Inc. Elle est titulaire d'un doctorat de l'université de la London's School of Pharmacy. Mme Bray détient 8 brevets et a publié de nombreux articles dans des revues médicales telles que le Journal of Alzheimer's Disease, le World Journal of AIDS et le Malaria Journal.

Swissx Naja Venom est commercialisé selon les conditions habituelles des produits de bien-être naturel, étant clairement indiqué qu'il ne peut actuellement pas revendiquer soigner quoi que ce soit et qu'il n'a pas obtenu l'approbation de la FDA pour une utilisation contre le COVID-19 à l'heure actuelle.

Swissx a été fondée en 2016 par Alki David à Gstaad, en Suisse, et ses produits à base de CBD ont aidé des millions de personnes souffrant de symptômes liés à l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, la sclérose en plaques et les effets secondaires liés au traitement contre le cancer. Les produits à base de CBD présentent uniquement des quantités infimes de THC, de sorte qu'ils ne présentent aucun effet psychoactif, remplacé par une sensation physique de détente et de bien-être. Les produits de Swissx ont été salués par Tommy Chong, Scott Disick, Jonathan Rhys Meyers, Donatella Versace et Snoop Dogg.

Alki David innove et combat le status quo dans les secteurs de la technologie et du divertissement depuis des décennies. Son entreprise FilmOn a marqué le début de l'ère du cord-cutting et du streaming télévisuel, et Swissx était le premier produit à base de CBD à se généraliser. M. David défend l'élargissement de la légalisation de la médecine à base de plantes dans le monde entier. Il a dernièrement financé une réclamation pour un amendement constitutionnel dans la nation de Saint-Kitts-et-Nevis, qui permettrait aux agriculteurs pauvres du pays de reconstruire le secteur agricole en cultivant du chanvre médical.

Swissx Naja Venom et les produits à base de CBD sont disponibles sur le site Swissx.com

Pour les demandes des gouvernements, contactez Jeffrey Taylor au bureau de Washington D.C. de Swissx : jeffrey.taylor@usgri.com

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : press@swissx.com