스위스 게슈타드, April 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 앨키 데이비드(Alki David) Swissx Labs AG CEO는 군용 등급의 항바이러스제인 Swissx Naja(코브라) Venom의 신종 코로나바이러스(COVID-19) 치료 가능성에 대해 전 세계 각국 정부 기관과 의료단체들이 연구에 나설 것을 촉구했다. Swissx Naja Venom은 저명한 바이러스 학자들인 미국의 폴 리드(Paul Reid) 박사와 영국의 도로시 브레이(Dorothy Bray) 박사가 7년간의 연구 끝에 개발한 항바이러스제로 독성이 강한 펩티드를 결합해 부작용 없이 바이러스를 치료할 수 있는 것이 특징이다. 제프리 테일러(Jeffrey Taylor)가 이끌고 있는 Swissx Lab의 워싱턴 지사는 이미 마이크 펜스 미국 부통령이 주도하는 코로나바이러스 테스크포스와 논의를 진행 중이며, 데이비드 CEO 역시 NBA 전설인 매직 존슨을 비롯해 다수의 NBA 선수들을 대상으로 임상시험을 추진하고 있다. 현재 연구가 진행되고 있는 가운데, Swissx Labs는 swissx.com 을 통해 Naja Venom을 일반에 공개했다.



앨키 데이비드 Swissx Labs CEO는 “우리는 과학자들이 뛰어난 실력을 발휘할 플랫폼을 제공하고 있다. 이런 가운데, 우리가 사는 지구는 역시 생활에 필요한 모든 것을 제공한다는 점을 다시 한 번 발견하게 됐다’면서 “극도로 위험한 동물인 코브라조차 이렇게 생명을 구하는 데 필요한 물질을 제공하는 것은 대의를 위해서 멋진 일”이라고 말했다.

Swissx의 통증 관리 성분은 국제의약품코드안내(National Drug Code Directory)를 통해 기존에 FDA에 등록된 것과 동일한 종류의 펩디드를 사용하며 일반에도 공개된 상태다. Swissx Naja Venom은 최근 등록 절차를 마쳤으며 매독과 HIV의 바이러스 수치를 감소시키는 것으로 나타났다. 리드, 브레이 박사는 Naja Venom이 COVID-19와 같은 바이러스에 대항하는 면역력을 증강시키는 효과적 도구가 될 것이라고 판단하고 있다.

Swissx Naja Venom은 코를 통해 투여 가능하며, 리드 박사는 환자들이 36~72시간 동안 효과를 느낄 수 있다고 밝혔다. 기존에 진행되었던 바이러스 관련 임상시험 결과를 보면, Naja Venom 투여 후 10~14일이 지나면 바이러스의 흔적이 사라진다는 사실이 다수의 케이스에서 확인되었다. 극단적 상황일 경우, Naja Venom는 의료 전문가를 통해 주사기로 투여될 수도 있다.

활용되는 뱀독은 인도 코브라로 알려져 있으며 성지를 수호하는 동물로 알려진 Colubar naja가 품고 있으며 농장에서 다른 동물에게 해를 미치지 않고 추출된다. Swissx Naja Venom은 저장 수명이 10년으로 미래에 발생할 수 있는 미지의 바이러스 유행에도 귀중하게 활용될 수 있다. 또한 Swissx는 스위스에서 재배해 자체 개발한 CBD 헴프 품종으로 만들어진 뱀독 진통제도 판매 중이다.

Swissx는 Naja Venom을 Swissx Golden Bullet 항염증 대마 오일 성분과 함께 제공하고 있다. Swissx Golden Bullet은 CBD, CBG, CBN 등 다양한 종류의 대마 성분을 함유하며, CBD는 항염증에 널리 활용되고 있다.

신약 개발 분야에서 오랜 기간 일해 온 폴 리드 박사는 5종의 특허를 보유하고 있으며, 다수의 특허가 신청 중인 상태다. 미국, 캐나다, EU, 러시아, 남아프리카, 남미 지역 다수의 국가 정부로부터 신약 개발 허가를 획득했으며 HIV, C형간염, 다발성경화증, 근위축성측색경화증, 암 등 다양한 질병 치료에 기여했다. 영국 Green Earth Health LTD 공동 대표이자 미국 Maitland Labs of Central Florida 최고운영책임자, 아일랜드 Celtic Biotech LTD 최고과학책임자로 재직 중이다. 영국 임페리얼칼리지에서 신경생화학 박사 학위를, 트리니티칼리지에서 미생물학 학사 학위를 취득했다.

도로시 브레이 박사는 Green Earth Health LTD 공동대표로 HIV 치료용 대마 성분 개발 회사인 Immugen Pharma LLC의 최고과학책임자를 맡고 있으며 앞서 GlaxoSmithKline, Immunoclin LTD, Cannabis Science Inc.에서 근무했다. 런던대 약학대에서 박사 학위를 취득한 브레이 박사는 8종의 특허를 보유하고 있으며 Journal of Alzheimer’s Disease, World Journal of AIDS, Malaria Journal 등 저명한 학지에 다수의 논문을 발표했다.

Swissx Naja Venom은 천연 건강제품 형태로 판매 중이다. 또한 치료 목적의 제품이 아니라는 점을 라벨에 분명하게 명시했으며, 현재 FDA에서 COVID-19용으로 허가하지 않은 상태다.

Swissx Naja Venom은 2016년 앨키 데이비드 CEO가 스위스 게슈타드에서 창립했으며 CGB 제품을 생산해 불안증, 우울증, PTSD, 다발성경화증, 암 치료 부작용에 시달리고 있는 수백만 명의 치료에 기여했다. CBD 제품은 THC를 소량만 함유하고 있기 때문에 정신적 부작용은 없으며 그 대신 고도의 안정감과 편안함을 준다. Swissx의 제품은 토미 총, 스콧 디식, 조나단 리스 마이어스, 도나텔라 베르사체, 스눕 독 등 유명 연예인들의 호평을 받았다.

앨키 데이비드는 지난 수십년 동안 테크 분야와 엔터테인먼트 업계에서 혁신을 추구해 왔다. 산하 기업인 FilmOn 은 코드 커팅과 스트리밍 TV 시대를 열었으며, Swissx는 주류 시장에 진출한 첫 CDB 제품을 내놓은 바 있다. 데이비드는 식물성 약물의 전 세계적인 폭넓은 합법화를 적극 지지하는 입장이며 최근에는 세인트 키츠 섬과 네비스에서 가난한 농부들이 의료용 헴프 재배를 통해 농업을 부활시킬 수 있도록 헌법을 개정하는 움직임을 지원하고 있다.

Swissx Naja Venom과 CBD 제품은 Swissx.com 에서 구매 가능하다.

각 정부기관들은 Swissx 워싱턴 지사의 Jeffrey Taylor( jeffrey.taylor@usgri.com )에 문의하면 된다.

기타 문의처: press@swissx.com