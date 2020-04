April 11, 2020 04:46 ET

瑞士格拉斯達, April 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Swissx Labs AG 行政總裁 Alki David 呼籲全球政府機構和衛生組織研究 Swissx 眼鏡蛇毒液 ,因為這種軍用級抗病毒藥具有幫助對抗 2019 冠狀病毒的潛力。Swissx 眼鏡蛇毒液是由美國的 Paul Reid 博士和英國的 Dorothy Bray 博士兩位頂級病毒學家合作進行七年研究的成果,旨在對抗病毒。它是高毒肽的混合物,可以抵抗幾乎所有病毒且沒有副作用。由 Jeffrey Taylor 領導的 Swissx Lab 華盛頓辦事處已經與副總統彭斯的冠狀病毒工作小組磋商,而 Alki David 現正與 Magic Johnson 合作,在 NBA 球員試用。研究目前已在進行中,Swissx Labs 亦於 swissx.com 公開發售眼鏡蛇毒液。



Swiss Labs 行政總裁 Alki David 表示:「Swissx 為科學家提供了讓他們發揮所長的平台。我們再次發現地球已為我們提供了生活所需的一切。 這種致命的動物還為我們提供了拯救生命所需的東西,實在太好了。這是『為了更崇高的利益』」。

使用相同肽的 Swissx 痛症管理配方先前已通過《國家藥品代碼目錄》在美國食品藥品管理局 (FDA) 註冊,並已向公眾發售。Swissx 眼鏡蛇毒液剛已註冊,以往被發現可以減少梅毒和人類免疫缺陷病毒 (HIV) 中的病毒載量。Reid 和 Bray 相信有證據表明,眼鏡蛇毒液將成為針對 2019 冠狀病毒等各種病毒來增強免疫力的有效工具。

Swissx 眼鏡蛇毒液可以經鼻給藥,Reid 博士說患者可能會在 36 至 72 小時內感覺到其作用。根據先前對其他病毒的試驗,在許多情況下,接受眼鏡蛇毒液 10 至 14 天的療程後,患者不會顯示出任何病毒。在極端情況下,應接受醫療專業人員的護理,透過注射形式使用眼鏡蛇毒液。

毒液來自王蛇物種,又稱印度眼鏡蛇,此動物的神聖任務是捍衛亞洲數個最神聖之地。由於它是在農場收集,因此不會傷害任何動物。Swissx 眼鏡蛇毒液的保質期為十年,對於將來爆發未知病毒非常有價值。Swissx 還提供由大麻製成的鎮痛毒液產品,而這些產品是由 Swissx 在瑞士種植的專有大麻二酚 (CBD) 大麻菌株製成。

Swissx 將眼鏡蛇毒液與 Swissx Golden Bullet 抗炎大麻二酚油配方一同出售。Swissx Golden Bullet 包含各種大麻素,包括大麻二酚 (CBD)、大麻萜酚 (CBG) 和大麻酚 (CBN)。大麻二酚 (CBD) 是廣泛接受的抗炎藥。

Paul Reid 博士已有多年開發藥物的經驗,擁有 5 項專利,還有許多正待批核的申請。他已獲得美國、加拿大、歐盟、俄羅斯、南非和南美多個國家/地區政府對新藥的批准。他為對抗人類免疫缺陷病毒、丙型肝炎、多發性硬化症、肌萎縮性脊髓側索硬化症和癌症方面也曾作出貢獻。Reid 是英國 Green Earth Health LTD 的聯合總監,是佛羅里達州中部 Maitland Labs 的營運總裁,也是愛爾蘭 Celtic Biotech LTD 的科學總裁。他持有 英國帝國理工學院神經生物學專業博士學位,以及愛爾蘭三一學院微生物學學位。

Dorothy Bray 博士也是 Green Earth Health LTD 的聯席總監,還是 Immugen Pharma LLC 的科學總裁,該公司致力開發用於對抗人類免疫缺陷病毒的大麻素。過去,她曾擔任 Glaxo Smith Kline、Immunoclin LTD 和 Cannabis Science Inc. 的董事,並擁有倫敦大學藥劑學院的博士學位。Bray 擁有 8 項專利,並在諸如《阿爾茨海默病雜誌》、《世界愛滋病雜誌》及《瘧疾雜誌》等醫學期刊上多次發表論文。

Swissx 眼鏡蛇毒液是按照天然保健產品的常規條款推出,明確標記為目前不能聲稱可以治愈任何東西,並且目前尚未獲得 FDA 批准用於 2019 冠狀病毒。

Swissx 由 Alki David 於 2016 年在瑞士格拉斯達創立,其大麻二酚 (CBD) 產品已幫助數百萬患有與焦慮、抑鬱、創傷後壓力症候群、多發性硬化症和治療癌症相關副作用的症狀。大麻二酚 (CBD) 產品僅含有微量的四氫大麻酚,因此沒有心理作用,可以通過身體上的「高度」放鬆和幸福感來代替。Swissx 產品受到 Tommy Chong、Scott Disick、Jonathan Rhys Meyers、Donatella Versace 和 Snoop Dogg的好評。

幾十年來,Alki David 一直在創新和扭轉技術和娛樂方面的現狀。他的公司 FilmOn 帶領著無線和串流電視時代,Swissx 是第一款成為主流的大麻二酚 (CBD) 產品。David 倡導在全球擴大植物醫學合法化。他最近為推動聖基茨和尼維斯國家的憲法修正案提供資金,而該修正案將使當地貧困的農民可透過種植藥用大麻來重建農業。

Swissx 眼鏡蛇毒液及大麻二酚 (CBD) 產品於 Swissx.com 發售

關於政府查詢,請聯絡 Swissx 華盛頓辦事處的 Jeffrey Taylor: jeffrey.taylor@usgri.com

欲了解更多詳情,請聯絡: press@swissx.com