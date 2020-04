PRFoodsi 2019/2020. aasta kolmanda kvartali (s.o 2020. aasta 1. kvartali) auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 18,49 miljonit eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,3% (1. kvartal 2019: 18,08 miljonit eurot). Majandusaasta 9 kuu käive oli 63,24 miljonit eurot (9k 2018/2019: 64,19 miljonit eurot).

3. kvartalis oli müügikasv kokku 2,3%, millest kala ja kalafilee müügikasv 23,8% ja suitsutatud toodete langus 12%.

HoRecCa müügi vähenemine 3 kv. kokku oli 15,2%, millest langus märtsis oli 36% (võrdluseks jaanuari langus 2,7% ja veebruaris 3,8%), märtis mõjutas HoReCA müüke juba eriolukorra kehtestamine Soomes ja Eestis.

9 kuu müügilangus kokku võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 1,5%, kuid on toimunud muudatus tooteportfellis ehk toore kala ja filee osakaal on kasvanud 4% pp ning suitsutatud toodete osakaal vähenenud 5% pp. Täna on toore kala ja filee osakaal kogu müügist 45% ning suitsutatud toodete osakaal 38%.

„Tulenevalt Covid-19 epideemiast on muutunud tarbimiskäitumine. HoReCa asemel näeme jaekaubanduse tõusu ning värske kala osakaalu kasvu. Meie hinnangul on jaemüügi osakaal ja kasv püsiv ning sobitub ka meie pikaajaliste plaanidega. HoReCa osakaal kogu grupi müügist on ajalooliselt olnud ca 20-30%, osa sellest käibest on siirdunud jaekaubanduse poolele”, kommenteeris PRFoods juhataja Indrek Kasela. “Eeldame, et kalahind on suveni madal, kuna paljudel lõhe rahvusvahelistel ja suurema ostujõuga turgudel nagu USA ja Hiina on nõudlus vähenenud, mis teeb lõhe- ja forellitooted meie koduturgudel palju konkurentsivõimelisemaks kui lihatooted. Kindlasti on eeldada osalist käibe langust 4. kvartalis, samas ei näe me täna survet marginaalidele. Samas tuleb meeles pidada, et suitsutatud toodete marginaal on ajalooliselt olnud kõrgem, kui kala ja kalafileel."

Kala ja kalafilee tooterühma müük suurenes 3.kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23,8% ning selle osakaal kogukäibest kasvas 8,7 protsendiühikut. Kuum- ja külmsuitsutatud toodete müük langes 12,0% ning osakaal vähenes 5,9 protsendiühikut. Muude kalatoodete müük langes 14,7% ja segmendi osakaal vähenes 2,6 protsendiühikut.

Käive toodete lõikes, mln EUR 3kv 19/20 3kv 18/19 Muutus, EUR Muutus, % 9k 19/20 9k 18/19 Muutus, EUR Muutus, % Kala ja kalafilee 9,27 7,48 1,78 23,8% 28,69 26,74 1,95 7,3% Kuum- ja külmsuitsutatud tooted 6,77 7,69 -0,92 -12,0% 24,08 27,86 -3,78 -13,6% Muud kalatooted 2,43 2,84 -0,42 -14,7% 10,41 9,40 1,01 10,8% Muu käive 0,03 0,06 -0,03 -51,4% 0,06 0,19 -0,13 -68,6% Kokku 18,49 18,08 0,41 2,3% 63,24 64,19 -0,94 -1,5%

Hulgimüügi käive ja osakaal suurenesid kolmandas kvartalis vastavalt 17,2% ja 4,9 protsendiühikut. HoReCa sektori käive langes 15,2% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, millest langus märtsis oli 36%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR 3kv 19/20 3kv 18/19 Muutus, EUR Muutus, % 9k 19/20 9k 18/19 Muutus, EUR Muutus, % Jaeketid 7,36 7,52 -0,16 -2,2% 24,28 27,67 -3,39 -12,2% Hulgimüük 7,02 5,99 1,03 17,2% 22,00 20,89 1,11 5,3% HoReCa 3,71 4,37 -0,66 -15,2% 14,92 14,75 0,17 1,2% Muu käive 0,40 0,20 0,20 102,9% 2,04 0,89 1,16 130,9% Kokku 18,49 18,08 0,41 2,3% 63,24 64,19 -0,94 -1,5%

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta kolmandas kvartalis oli 16,31 miljonit eurot ja see moodustas 88,3% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 16,49 miljonit eurot ja osakaaluga 91,2%. Kvartalite võrdluses on märkimisväärselt suurenenud müük Lätti.

Käive riigiti, mln EUR 3kv 19/20 3kv 18/19 Muutus, EUR Muutus, % 9k 19/20 9k 18/19 Muutus, EUR Muutus, % Soome 12,19 12,76 -0,57 -4,5% 41,20 44,26 -3,06 -6,9% Suurbritannia 2,46 2,60 -0,15 -5,7% 8,70 9,10 -0,40 -4,4% Eesti 1,67 1,13 0,54 47,6% 5,62 4,92 0,70 14,1% Läti 0,84 0,14 0,70 504,8% 3,25 2,00 1,25 62,3% Muud riigid 1,34 1,45 -0,11 -7,8% 4,46 3,90 0,56 14,5% Kokku 18,49 18,08 0,41 2,3% 63,24 64,19 -0,94 -1,5%

Muudest riikidest pea poole moodustas suhteliselt võrdsetes summades müük Belgiasse, Kreekasse ja Prantsusmaale.

