CALGARY, Alberta, 13 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe Financial ») a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra des assemblées de porteurs de titres et réduira les frais de gestion de certains fonds.



Assemblées de porteurs de titres

Comme elle l’a annoncé le 9 avril 2020, Canoe Financial a conclu avec Corporation Fiera Capital et sa filiale en propriété exclusive, Fiera Investissements S.E.C. (« Fiera Investissements »), une entente visant l’acquisition des droits de gestion des organismes de placement collectif offerts aux investisseurs individuels de Fiera Investissements. La clôture de l’opération devrait avoir lieu vers la fin du deuxième trimestre de 2020, sous réserve de l’obtention de l’ensemble des approbations nécessaires des porteurs de parts.

À la réalisation de l’opération proposée et sous réserve de l’obtention de l’ensemble des approbations nécessaires, Canoe Financial propose de fusionner certains des fonds communs de placement de Fiera Investissements (les « Fonds en dissolution Fiera ») avec certains fonds communs de placements de Canoe (les « Fonds prorogés Canoe »), comme suit :

Fonds en dissolution Fiera Fonds prorogés Canoe Fonds Oakmark actions internationales enregistré Fonds défensif d’actions internationales Canoe Catégorie Oakmark actions internationales Fonds Oakmark actions américaines enregistré Catégorie portefeuille défensive d’actions américaines Canoe Catégorie Oakmark actions américaines Catégorie Fiera dividendes américains Fonds Fiera dividendes américains enregistré

Étant donné que le total des actifs des Fonds en dissolution Fiera sont collectivement plus importants que les actifs de chaque Fonds prorogé Canoe avec lesquels les Fonds en dissolution Fiera sont fusionnés, Canoe Financial convoque une assemblée des porteurs de titres de chacun des Fonds prorogés Canoe pour qu’ils votent sur la fusion applicable.

L’approbation des porteurs de titres de chaque Fonds prorogé Canoe sera sollicitée à des assemblées extraordinaires qui auront lieu au cours du deuxième trimestre de 2020. Une description des fusions sera présentée dans les documents concernant les assemblées.

Réduction de frais de gestion

Avec prise d’effet le 1er mai 2020, les frais de gestion de la série A de la Catégorie portefeuille d’obligations avantage Canoe passeront de 1,35 % à 1,25 %, les frais de gestion de la série F de la Catégorie portefeuille d’obligations avantage Canoe passeront de 0,85 % à 0,70 %, les frais de gestion de la série A du Fonds défensif d’actions internationales Canoe passeront de 1,90 % à 1,85 % et les frais de gestion de la série F du Fonds mondial de revenu Canoe passeront de 0,99 % à 0,70 %.

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l’une des sociétés de fonds commun de placement indépendantes qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur supérieure à 5,45 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital‑investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe Financial a une présence importante au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

Un placement dans des fonds d’investissement peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l’épargne visant la vente de titres, ou comme la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Une telle offre ne peut être présentée qu’au moyen d’un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; il y aurait de lire attentivement ces documents avant d’effectuer un placement. Le présent communiqué n’est publié qu’à titre informatif. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir des précisions et connaître les facteurs de risque relatifs à certaines stratégies et divers produits de placement.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de Canoe Financial à l’égard de résultats ou d’événements futurs. Les termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « viser », « prévoir », « potentiel », « continuer » et les autres expressions similaires servent à désigner ces énoncés prospectifs. De plus, tout énoncé concernant un rendement, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans futurs constitue également un énoncé prospectif. Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comportent d’importants risques et incertitudes; les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’évolution de la conjoncture générale et des conditions du marché, ainsi que d’autres facteurs de risque. Même si les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses que Canoe Financial estime raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date actuelle, et nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour ou à les réviser afin de rendre compte de nouveaux événements ou circonstances.