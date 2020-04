VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champignon Brands Inc. (« Champignon » ou la « société ») (CSE : SHRM) (FWB : 496) (OTC : SHRMF), une société des sciences de l’optimisation humaine concentrée sur l’application de protocoles de traitement nouveaux et naturels pour traiter un large éventail de troubles et de carences en mettant l’accent sur la médecine psychédélique, continue de progresser dans le domaine de la médecine psychédélique grâce à l’acquisition d’un important exploitant de clinique de kétamine au Canada, d’un agrégateur de PI en médecine psychédélique et d’un développeur de nouveaux médicaments (la « transaction »). Dans cette mesure, la société est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord définitif (l’« accord ») pour acquérir 100 % d’AltMed Capital Corp. (« AltMed »).



LE PERSONNEL

Le président-directeur général d’AltMed, le Dr Roger McIntyre, est professeur de psychiatrie et de pharmacologie à l’Université de Toronto et chef de l’Unité de psychopharmacologie des troubles de l’humeur à l’University Health Network de Toronto, au Canada. Le Dr McIntyre est également directeur général de la Brain and Cognition Discovery Foundation à Toronto, administrateur et coprésident du conseil consultatif scientifique de la Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) à Chicago, en Illinois, professeur et boursier Nanshan à l’Université médicale de Guangzhou et professeur adjoint au Collège de médecine de l’Université de Corée. En outre, le Dr McIntyre est professeur clinique à l’Université médicale d’État de l’État de New York (SUNY) à Syracuse, New York, et professeur clinicien, Département de psychiatrie et de neurosciences, École de médecine de l’Université de Californie, Riverside, Californie.

Clarivate Analytics a nommé le Dr McIntyre l’un des « esprits scientifiques les plus influents au monde » chaque année, de 2014 à 2019. Le Dr McIntyre est largement considéré comme le psychiatre le plus reconnu au monde en ce qui concerne les troubles de l’humeur. Il possède une vaste expérience de collaboration avec des partenaires du secteur privé, y compris, mais sans s’y limiter, des entités de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie de l’assurance et de l’industrie des soins de santé au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Le Dr McIntyre a publié plus de 600 articles sur le thème des troubles de l’humeur ainsi qu’un grand nombre de livres et de chapitres, et il a prononcé des milliers de conférences à l’échelle nationale et internationale sur le thème des troubles de l’humeur.

Le Dr McIntyre a eu la vision de mettre en œuvre et de développer le tout premier centre de traitement au Canada offrant des traitements à déclenchement rapide pour les personnes souffrant de troubles de l’humeur, le Canadian Rapid Treatment Center of Excellence (le « CRTCE »). Le CRTCE participe à l’application des connaissances (en utilisant la recherche scientifique existante pour améliorer les résultats de la dépression, du SSPT et des troubles liés à la consommation d’alcool et de substances [DPS]), la génération de connaissances (nouvelles recherches et développement), ainsi que l’application des connaissances (éduquer les fournisseurs de soins de santé à travers l’Amérique du Nord et le monde sur les nouveaux traitements à effet rapide pour le DPS).

Le CRTCE est le seul centre en Amérique du Nord et dans le monde à démontrer que les traitements à début rapide améliorent les résultats de santé en une à deux semaines et ramènent les gens au travail, ce qui est d’une importance énorme pour les individus ainsi que les payeurs dans l’espace privé.

Le conseil d’administration d’AltMed est dirigé par Pat McCutcheon, qui, plus récemment, en tant que fondateur de la très prospère MediPharm Labs Corp. (« MediPharm ») (TSX : LABS), a identifié un segment important et négligé du marché naissant du cannabis et est devenu l’un des premiers joueurs ciblant principalement l’extraction de cannabis et la fabrication d’API. M. McCutcheon a joué un rôle primordial dans la levée de capitaux considérables pour financer la vision de MediPharm, créant ainsi une entreprise parmi les cinq premières génératrices de revenus au sein de l’industrie canadienne du cannabis en l’espace de trois ans.

Avant MediPharm, M. McCutcheon a occupé des postes de vente de premier plan, lançant avec succès une large gamme de produits médicaux pendant son mandat à la tête de la division hospitalière pour les produits de santé rénale et mentale chez Jansen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson). M. McCutcheon est titulaire d’un baccalauréat en sciences avec spécialisation en biologie de l’Université Western Ontario.

ALTMED

AltMed est un opérateur de clinique de kétamine au Canada, agrégateur de propriété intellectuelle en médecine psychédélique et développeur de nouveaux médicaments. AltMed dispose d’une suite d’actifs qui accéléreront la stratégie commerciale à plusieurs volets de Champignon, ce qui lui permettra d’atteindre directement le consommateur via des traitements médicaux à démarrage rapide, avec un déploiement prévu de nouvelles entités cliniques (NEC) déjà identifiées et qui seront ouvertes aux États-Unis et au Canada. Cinq nouvelles cliniques sur des marchés clés, dont New York, la Floride et la Californie, devraient être pleinement opérationnelles d’ici le quatrième trimestre 2020.

Le portefeuille d’actifs d’AltMed se compose des éléments suivants :

LE CRTCE ET LES SOP ASSOCIÉS POUR UN DÉPLOIEMENT CLINIQUE SIGNIFICATIF

AltMed détient 75 % du CRTCE, une clinique de kétamine entièrement opérationnelle située à Mississauga, en Ontario, avec plus de 18 mois d’existence. Le CRTCE est autorisé, depuis 2018, par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (CPSO) dans le cadre du programme OHPP (Out of Hospital Premise Program) pour administrer des traitements à la kétamine pour des indications comprenant, mais sans s’y limiter, la dépression, le trouble bipolaire, le trouble de stress post-traumatique (SSPT) et les troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Le CRTCE est le seul centre de traitement à action rapide verticalement intégré se basant sur des essais cliniques humains et à des publications démontrant leurs faisabilités, avec des résultats d’études dans des revues à comité de lecture par les plus grands experts mondiaux en psychopharmacologie. Le CRTCE sert également de centre de formation et d’éducation en traitement rapide pour les professionnels de la santé et est équipé d’une pharmacie dans ses locaux.

Santé Canada a autorisé la clinique à administrer des doses admissibles de psilocybine à des patients admissibles et est la seule clinique au Canada à effectuer des doses de psilocybine sous l’approbation de Santé Canada.

Champignon et AltMed commenceront à déployer un réseau de cliniques thérapeutiques surspécialisées en tant que service complémentaire de suivi pour les personnes et les familles qui souffrent des effets de la toxicomanie, de la dépression, du SSPT et des troubles anxieux. Grâce à des initiatives de R&D continues, le CRTCE prévoit étendre son empreinte clinique via la création de NCE pour la kétamine, la psilocybine et la MDMA, ainsi que de poursuivre des partenariats avec l’industrie pharmaceutique au sens large.

MÉDECINE PSYCHÉDÉLIQUE, NOUVELLE DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS ET ESSAIS

Avec cette acquisition, Champignon disposera désormais de trois essais cliniques en phase I et de trois essais en phase préclinique en 2020. La société détiendra également sept brevets de PI pour ses plateformes et formulations d’administration de kétamine et de psilocybine.

AltMed entretient une relation commerciale privilégiée avec InterVivo Solutions, le plus grand organisme de recherche contractuelle préclinique (RCP) axé sur les neurosciences. Les entités collaborent pour accélérer les tests de phase I et le développement de nouveaux médicaments de molécules psychédéliques et de systèmes d’administration exclusifs.

Champignon et AltMed prévoient faire progresser les traitements dérivés de psychédéliques et d’établir, via des essais cliniques humains, un portefeuille de PI, un pipeline clinique et la plateforme de développement de médicaments les plus convaincants dans le domaine de la médecine psychédélique. Au second semestre 2020, AltMed commencera à la fois des campagnes de R&D complètes ainsi que des essais cliniques, qui seront dirigés et administrés par des docteurs en médecine, des cliniciens et des chercheurs de premier plan ciblant les indications suivantes :

la dépression résistante au traitement (Dr. Roger McIntyre)



la dépendance (Dr. Peggi Shepherd DeGroote)



le SSPT et la blessure traumatique de Brian (Dr. David Greenberg and Dr. Michel Rathbone)



le vieillissement et la démence (Dr. DW Molloy)



l’anxiété et le trouble obsessionnel compulsif (Dr. Michael Van Amerigan)

COMMENTAIRES EN LIEN AVEC LA TRANSACTION

« Fondé et exploité par le Dr McIntyre, le CRTCE possède le capital humain et des capacités de R&D inégalées, en ce qui concerne les traitements à effet rapide tels que la kétamine, pour révolutionner le traitement de la dépression, du SSPT et des troubles liés à la consommation de substances », a déclaré Gareth Birdsall, PDG de Champignon. « Champignon et AltMed tireront parti de l’expertise du Dr McIntyre, aux côtés des SOP existants du CRTCE, des ensembles de recherche axés sur les données et des modules de formation des praticiens, pour déployer cinq cliniques uniques de kétamine en Floride, en Californie et sur la côte est des États-Unis. Nos cliniques supplémentaires de kétamine devraient être pleinement opérationnelles d’ici le quatrième trimestre de 2020. De plus, après avoir déjà effectué des rondes de financement, notre acquisition d’AltMed renforcera davantage notre trésorerie d’entreprise. »

Pat McCutcheon, directeur d’AltMed, a déclaré : « Avec les nouvelles plateformes de distribution de kétamine de Champignon, les brevets, PI associés et l’infrastructure clinique désormais avancée, nous chercherons à fournir des traitements psychédéliques au point de service approuvé dans les cliniques du Canada et des États-Unis. Les études sur la kétamine, la psilocybine et la MDMA ont toutes été accélérées par la FDA et par Santé Canada en ce qui concerne la R&D en DPS, et nous chercherons à monétiser nos capacités et notre capital humain dans ce domaine. Dirigés par notre équipe opérationnelle accomplie, composée de cliniciens expérimentés, d’universitaires et de leaders d’opinion au sein d’industries dynamiques, nous serons le leader mondial en ce qui concerne l’application de traitements à effet rapide et nous continuerons d’être les premiers dans cette catégorie, avec un centre verticalement intégré qui défend la R&D, la recherche clinique, l’application des connaissances, la réadaptation professionnelle et la psychothérapie, offrant aux populations de patients un écosystème de traitement sain et complet.

LES TERMES

Selon les termes de l’accord, Champignon acquerra 100 % des actions émises et en circulation d’AltMed pour une contrepartie totale de 55 124 000 actions ordinaires du capital-actions de la société (les « actions de contrepartie »), dont 16 522 000 seront soumises aux périodes de détention applicables en vertu de la législation en valeurs mobilières et 38 602 000 seront soumis à des restrictions de revente volontaires et libérées en cinq tranches égales tous les trois mois, la première libération commençant trente jours après la clôture de la transaction. De plus, 3 391 500 bons de souscription d’actions seront émis en échange de l’annulation des bons de souscription d’actions AltMed exercées en circulation. L’opération reste soumise à l’approbation des actionnaires d’AltMed. Des frais d’intermédiation s’appliquent à cette transaction.

À propos de Champignon Brands Inc.

Champignon Brands Inc. (CSE : SHRM) est une entreprise axée sur la recherche spécialisée dans la formulation d’une gamme de produits de santé à base de champignons médicinaux, ainsi que de nouvelles plateformes de livraison de kétamine, d’anesthésiques et d’adaptogènes pour les industries de la nutrition, du bien-être et de la médecine alternative. Par le biais de sa gamme de produits de médecine alternative verticalement intégrée, Champignon poursuit le développement et la commercialisation de traitements à déclenchement rapide capables d’améliorer les résultats de santé pour des indications telles que la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), ainsi que les troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues. Dans le cadre d’un accord de recherche en collaboration avec la Miller School of Medicine de l’Université de Miami, la société mène des études précliniques et d’éventuels essais cliniques sur l’homme, dans le but de démontrer l’innocuité et l’efficacité de l’association de la psilocybine et du cannabidiol dans le traitement de l’ITM avec le TSPT ou PTSD autonome. Champignon continue de s’inspirer du principe de pérennité, car tous ses produits éligibles sont certifiés biologiques, sans OGM et végétaliens. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société au : www.ChampignonBrands.com .

