NEW YORK, 13 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce la nomination de Carrie Brownstein, M.D., au poste de Directrice médicale. Le Dr Brownstein supervisera la recherche et le développement cliniques pour les programmes UCART de Cellectis en phase clinique. Le Dr Brownstein quitte Celgene pour rejoindre Cellectis, forte d’une solide expérience en hématologie et pathologies myéloïdes. Le Dr Brownstein est basée sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l’entreprise.



« Nous sommes ravis que le Dr Brownstein apporte à Cellectis sa grande expertise industrielle et son remarquable leadership au moment où nos trois produits candidats en propriété exclusive progressent en phase clinique », a déclaré André Choulika, Président-directeur général de Cellectis. « Son palmarès en développement clinique dans toutes les phases du cycle de vie de produits est impressionnant, et inclut des dépôts réglementaires réussis aux États-Unis et en Europe pour de nouveaux produits. De plus, grâce à sa solide expérience, son approche opérationnelle et sa passion pour le développement de thérapies innovantes, je suis convaincu que Carrie deviendra un membre clé de notre équipe dirigeante. Je suis impatient de travailler à ses côtés pour proposer aux patients en attente de solutions thérapeutiques, les produits candidats allogéniques CAR-T de Cellectis. »

Experte médicale et clinique chevronnée, Carrie Brownstein a occupé chez Celgene les postes de Vice-présidente, responsable de la recherche et du développement cliniques à l’international et responsable du département des pathologies myéloïdes. Dans le cadre de ses fonctions, le Dr Brownstein supervisait une équipe de médecins et de scientifiques sur plusieurs sites dans le monde. Elle était responsable de la gestion et du développement transversal des produits destinés à traiter les patients atteints de pathologies myéloïdes. Avant son passage par Celgene, le Dr Brownstein était Directrice exécutive des sciences cliniques en oncologie chez Regeneron Pharmaceuticals, où elle dirigeait des équipes de recherche travaillant sur de nombreux programmes de développement précoce, notamment sur les cellules T engageant des anticorps bispécifiques. Le Dr Brownstein a commencé sa carrière industrielle chez Hoffman-La Roche (Roche Pharmaceuticals) où elle a occupé des postes à responsabilité croissante qui l’ont menée aux fonctions de Responsable médical sénior en charge du développement et de l’approbation de plusieurs thérapies en hématologie et oncologie. Avant de commencer sa carrière dans le secteur industriel, le Dr Brownstein exerçait en tant qu’oncologue pédiatrique dans des institutions réputées à New York telles que l’Université New York Presbyterian Columbia et le Mount Sinai Medical Center.

Le Dr Brownstein a obtenu son diplôme à la Tufts University School of Medicine et a effectué son internat et sa résidence médicale au Babies and Children’s Hospital of Columbia Presbyterian Medical Center (NYP, Morgan Stanley Children’s Hospital) à New York, NY. Elle a suivi un programme en hématologie et oncologie pédiatriques au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, toujours à New York, NY.

« Au cours de ma carrière, j’ai toujours été passionnée par l’hématologie et l’oncologie et j’ai cherché à avoir un impact significatif sur la vie des patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, » a indiqué le Dr Brownstein. « Cellectis est un pionnier de l’édition du génome et de l’immuno-oncologie et pose les fondations pour innover dans le domaine des cellules CAR-T grâce à son approche allogénique. Je suis impatiente de rejoindre Cellectis à un moment aussi crucial et j’ai hâte d’intégrer cette équipe talentueuse pour mener ces thérapies réellement transformatrices du stade clinique à la commercialisation. »

À propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer. En capitalisant sur ses 20 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

