RESULTATS ANNUELS 2019 EN FORTE PROGRESSION

+40% de croissance de l’EBITDA à 7 M€

Résultat net positif à 3,2 M€ (vs -2,8 M€ en 2018)

Paris, le 14 avril 2020 – 8h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2019 qui sont établis selon les normes françaises et ont été arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 13 avril 20201.

Forte progression de l’ensemble des résultats

en M€ 2019

consolidé 2018

consolidé Variation Chiffre d’affaires 59,1 50,5 +17,0% Autres produits et subventions 0,4 0,6 Total des produits d'exploitation 59,5 51,1 +16,4% Coût d'achat des marchandises (39,5) (32,1) +23,1% Marge brute 20,0 19,0 +5,3% Dépenses de recherche et développement (1,6) (1,4) +14,3% Frais marketing et commerciaux (10,9) (10,7) +1,9% Frais généraux et administratifs (4,0) (5,3) - 24,5% Résultat opérationnel 3,4 1,6 +112,5% EBITDA 7,0 5,0 +40,0% Résultat financier 0,1 (1,2) Résultat exceptionnel (0,5) (0,4) Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition (2,8) (2,8) Impôts 3,0 0,0 Résultat net 3,2 (2,8) Résultat net hors amort. des écarts d’acquisition et produit d’impôt 3,0 0,0 Trésorerie 7,6 11,0 Dette financière hors crédit-bail 15,1 20,0 Capitaux propres 35,2 28,2

Eurobio Scientific présente des résultats annuels 2019 qui confirment la réalisation de ses objectifs de croissance et de rentabilité en avance de presque une année sur son calendrier. Le chiffre d’affaires 2019 atteint 59,1 M€, c’est à dire quasiment l’objectif de 25% de croissance globale des ventes prévu entre 2017 et 2020. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant les ventes de Pathway et Personal Diagnostics (Grande-Bretagne), le chiffre d’affaires progresse sur l’année de 15%. Cette progression surperforme à nouveau largement le marché qui est resté stable en France en 2019.

Le retrait de la marge brute est lié au renchérissement du dollar en 2019 et à des réallocations de charges classées précédemment en frais généraux et administratifs.

Au final, les résultats progressent plus vite que le chiffre d’affaires. Ainsi, l’EBITDA poursuit sa croissance et s’inscrit à +7,0 M€ contre +5,0 M€ en 2018, soit +40%. Le résultat opérationnel s’élève, quant à lui, à +3,4 M€ contre +1,6 M€ l’année passée (+112,5%).

Les dépenses en R&D se maintiennent à 1,6 M€ en 2019 : les efforts sont concentrés sur le développement de nouveaux tests de diagnostic présentant un potentiel d’accès rapide au marché, en particulier avec la gamme EuroBioPlex en biologie moléculaire. Ils permettent à la Société de bénéficier de 0,4 M€ de Crédit d’Impôt Recherche.

Les charges financières s’élèvent à -0,7 M€, en baisse par rapport à 2018 avec une diminution des intérêts payés en particulier sur la dette mezzanine contractée en 2017. Ces charges sont compensées par un gain de change de 0,8 M€ lié à la revalorisation d’actifs financiers en dollar.

Le résultat exceptionnel de -0,5 M€ est lié principalement aux dernières charges de restructuration commerciale du Groupe.

En 2019, le Groupe constate un produit d’impôt de +3,0 M€ correspondant principalement à l’activation de deux ans de report déficitaire, Eurobio Scientific étant désormais imposable. Après prise en compte de 2,8 M€ de dotations aux amortissements des écarts d’acquisitions, le résultat net 2019 ressort, pour la première fois dans l’histoire du Groupe, en bénéfice de +3,2 M€, à comparer à une perte 2018 de -2,8 M€. Hors amortissement des écarts d’acquisition et produit d’impôt, le résultat net est bénéficiaire de +3,0 M€.

Le montant total de la trésorerie s’élève à 7,6 M€ au 31 décembre 2019 et les capitaux propres à 33,6 M€. La dette financière est en réduction à 15,1 M€ hors crédit-bail par rapport à 20,0 M€ à fin 2018. Cette baisse d’environ 25% traduit la volonté du groupe de poursuivre son désendettement.

Denis Fortier, Directeur Général Délégué d’Eurobio Scientific déclare : « L’atteinte de notre objectif de chiffre d’affaires 2020 avec pratiquement un an d’avance s’accompagne d’une augmentation significative de notre rentabilité. Eurobio Scientific continue de bénéficier de l’effet vertueux d’une organisation structurée pour la croissance, avec des charges qui augmentent beaucoup moins vite que le chiffre d’affaires. »

« Une bonne rentabilité nous permet de renforcer notre capacité à produire et distribuer des outils de diagnostic essentiels pour la médecine. C’est ainsi que nous avons su nous mobiliser rapidement pour offrir une gamme complète de tests et d’équipements pour les laboratoires publics et privés qui sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie COVID-19. Je tiens à saluer leurs efforts et à remercier nos collaborateurs de leur engagement pendant cette crise inédite. » conclut Jean-Michel Carle, Président Directeur Général.

Point sur l’épidémie COVID-19

Dans le contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie COVID-19, Eurobio Scientific a réussi à mettre rapidement à disposition des laboratoires publics et privés une gamme de tests efficaces, importés ou produits en interne. Pour cela, au-delà des mesures destinées à limiter l’infection de ses collaborateurs par le Coronavirus, le Groupe a maintenu et mis en place une organisation afin d’assurer à la fois la continuité de sa logistique de distribution en surcroît d’activité, l’installation et l’entretien des instruments dans les laboratoires hospitaliers et privés, et la fabrication de kits de tests propriétaires.

Depuis le début de la crise, les produits vendus sont les tests de biologie moléculaire destinés à identifier la présence du virus. Il s’agit du test Allplex Coronavirus du coréen Seegene dont Eurobio Scientific est le distributeur exclusif en France et du test propriétaire EBX 041 SARS CoV2, conçu et produit en interne.

A ces tests de biologie moléculaire vont progressivement s’ajouter les tests sérologiques dont l’objectif est d’identifier dans le sang la présence ou non d’anticorps dirigés contre le virus SARS CoV2, pour lesquels Eurobio Scientific est prêt avec le lancement d’un premier test sérologique automatisé MagLumi COVID-19 de son partenaire chinois SNIBE.

Eurobio Scientific a enregistré à date un montant total de commandes d’environ 14 millions d’euros pour tous les tests et équipements liés à Covid-19, dont 7 millions d’euros ont déjà été facturés. La réalisation des commandes dépendra de la capacité des fournisseurs à assurer la fourniture des matières premières ou des tests nécessaires, et des transporteurs à assurer les expéditions dans un environnement géopolitique général très contraint. La répartition de ce chiffre d’affaires entre les différents types de tests dépendra des décisions gouvernementales à venir, en particulier sur les stratégies de déconfinement.

Les services de santé s’étant concentrés prioritairement sur la lutte contre Covid-19, un certain nombre d’actes médicaux courants ont été annulés ou reportés. Dans ce contexte, la société anticipe un ralentissement de son activité hors Covid-19, avec une réduction du chiffre d’affaires à des niveaux similaires à ceux habituellement observés pendant les périodes de congés. A date, le surcroît d’activité lié à Covid-19 a plus que compensé ce ralentissement, aussi, avec une poursuite des tendances actuelles, la société s’attend désormais à une augmentation sensible de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2020.

Bons de souscription d’actions (« BSA »)

En 2017 Eurobio Scientific avait émis en faveur du fonds Harbert European Growth Capital Fund des BSA donnant droit par exercice à 181 818 actions au prix unitaire de 4,40 €.

Le 3 avril 2020, la moitié de ces BSA ont été exercés, et l’autre moitié a été rachetée par la société pour un montant total de 645 K€ afin d’annuler les BSA pour limiter la dilution des actionnaires. Seules 90 909 actions nouvelles ont ainsi été émises, portant le nombre total d’actions d’Eurobio Scientific à 11 143 171.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 23 juin 2020





Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific (ex Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 122 collaborateurs, deux unités de production basées en région parisienne et aux Etats-Unis, et une filiale à Dorking en Grande Bretagne.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



1 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes, et leur rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.





