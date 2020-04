Assemblée générale 2020





Wendel annonce le report de son Assemblée générale au 2 juillet 2020. Cette décision permet de tenir l’Assemblée générale de Wendel comme chaque année après celle de Bureau Veritas, sa principale participation et, si possible, d’y accueillir en personne les actionnaires qui le souhaiteront.



A l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel a annoncé le 17 mars dernier un dividende de 2,90€. Wendel attend, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d’avoir une meilleure appréciation de l’environnement économique et sanitaire.





