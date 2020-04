MÜNCHEN, April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- frog , eine der weltweit führenden Designfirmen, hat die Telehealth Toolbox als Digitale-Ressource entwickelt. Ziel ist, es Ärzten bei dem Übergang zur Telemedizin zu helfen, und somit gleichzeitig das Gesundheitssystem während der COVID-19 Pandemie zu entlasten. Die Telehealth Toolbox bietet eine Reihe einfacher Leitlinien und praktischer Hilfsmittel, um die Einführung von Telemedizin-Praktiken durch Ärzte in der Primärversorgung zu beschleunigen. Insbesondere für kleinere Praxen, die nicht über die Ressourcen oder Erfahrung verfügen, um telemedizinische Dienste anzubieten.



Als unser Team in Norditalien, wo COVID-19 früh und hart zuschlug, sah, wie viele Hausärzte während der Epidemie auf der Strecke blieben, wurde die Telehealth-Toolbox als Pro-Bono-Initiative ins Leben gerufen. Regierung und Gesundheitsbehörden rieten den Ärzten, die Zahl der persönlichen Patientenbesuche zu reduzieren. Es gab jedoch keine klaren, konsolidierten und praktischen Leitlinien für telemedizinische Dienste in der Primärversorgung. Für Ärzte, die in Zeitnot geraten waren und zum ersten Mal, während einer Krise versuchten, Telemedizin einzuführen, waren die Hürden einfach zu hoch.

"Unser Fokus bei frog liegt darauf, Dinge zu entwickeln, die greifbar sind und schnell einen Mehrwert liefern", sagte Thomas Sutton, Chief Design Officer für EMEA bei frog. "Es wurde sehr schnell klar, dass Allgemeinmediziner plötzlich von der persönlichen Betreuung ihrer Patienten auf eine digitale Art umsteigen mussten - weil entweder die Ärzte oder die Patienten sich selbst isolieren und die Ausbreitung der Pandemie minimieren wollten. Wir haben die Telehealth-Toolbox entwickelt, um diesem dringenden Bedarf nachzukommen und den Übergang zur Telemedizin zu beschleunigen.

Die Telehealth-Toolbox konzentriert sich auf eine Reihe von Leitlinien und Werkzeugen, die Ärzte in drei einfachen Schritten sofort in die Tat umsetzen können: Vorbereitung der Praxis für Telemedizin, Vorbereitung der Patienten und Durchführung der Untersuchung. Diese Schritte wurden auf der Grundlage bestehender Forschungsarbeiten von hoch angesehenen Quellen wie dem Oxford Centr e for Evidence - Based Medicine , der American Association of Family Practitioners und der American Medical Association entwickelt. Das Team stützte sich dabei weitesgehend auf die Arbeit von Dr. Trisha Greenhalgh , Professorin für Gesundheitswissenschaften in der Primärversorgung an der Universität Oxford und Fellow des Royal College of Physicians, des Royal College of General Practitioners und der Fakultät für öffentliche Gesundheit.

"Dieses ausgezeichnete Tool von frog design kann Gesundheitsfachleuten auf der ganzen Welt helfen, ihre Vorbehalte gegenüber Videokonsultationen zu überwinden", sagte Greenhalgh, ein Pionier bei den Bemühungen, Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften mit der medizinischen Spitzenforschung zu verbinden.

Über frog

frog ist eine weltweit führende Design- und Innovationsfirma und ein Tochterunternehmen von Altran. Wir transformieren Unternehmen in großem Maßstab, indem wir Marken-, Produkte- und Dienstleistungen schaffen, die Verbrauchern, Kunden, Bürgern und Mitarbeitern eine deutlich bessere Experience bieten. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die Zukunft zu antizipieren, Organisationen weiterzuentwickeln und die menschliche Experience zu verbessern.

frog war in den letzten 50 Jahren ein Pionier und eine bahnbrechende Kraft in Sachen Design und Innovation. Mit Kunden, die von Porsche bis Disney, von BNY Mellon bis zu den Vereinten Nationen reicht, ist frog dafür bekannt, komplexe, multidisziplinäre Herausforderungen anzugehen und Innovation und Wachstum sowohl für einige der größten globalen Organisationen als auch für die leistungsstärksten Startups der Welt voranzutreiben.