MILAN, Italie, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- frog , l’un des leaders mondiaux du design, a lancé Telehealth Toolbox , une ressource en ligne pour aider les médecins se lancer dans la télémédecine rapidement, en toute sécurité et efficacement, afin de réduire la tension exercée sur le système de santé lors de la pandémie COVID-19. Telehealth Toolbox fournit un ensemble de recommandations simples et d’outils pratiques pour accélérer l’adoption des pratiques de télésanté par les médecins de premier recours, en particulier ceux qui exercent en médecine de ville dans des structures de petite taille et n’ont pas les ressources ou l’expérience nécessaires pour offrir des services de télémédecine jusqu’à maintenant.



La Telehalth toolbox, ou « boîte à outils de télésanté », a été développée comme une initiative pro bono lorsque l’équipe frog de Milan, dans le Nord de l’Italie où le COVID-19 a frappé tôt et fort, a vu combien de médecins de soins primaires ont été laissés sur la touche au début de l’épidémie. Le gouvernement et les autorités sanitaires conseillaient aux médecins de réduire les visites en face à face, mais aucune directive claire, consolidée et pratique pour les service de télémédecine de premier recours n’était disponible. Pour les médecins à court de temps qui tentaient de mettre en œuvre la télésanté pour la première fois en période de crise, les obstacles étaient tout simplement trop élevés.

"Notre objectif chez frog est avant tout de faire des choses tangibles et qui ont un impact direct au moment opportun", explique Thomas Sutton, Chief Design Officer pour la région EMEA chez frog. " Il est devenu clair très rapidement que les médecins généralistes avaient besoin de changer soudainement leur pratique pour consulter leurs patients à distance plutôt qu’en face à face – parce que les patients ou les médecins eux-mêmes devraient respecter le confinement et afin de minimiser le risque de contagion. Nous avons lancé la boîte à outils de télésanté pour répondre à ce besoin urgent et accélérer la transition des médecins vers la télémédecine.

La Telehealth Toolbox met l’accent sur un ensemble concis de recommandations et d’outils que les médecins peuvent implémenter immédiatement en trois étapes simples : préparer l’exercice de la télésanté, préparer les patients et dispenser des soins à distance. Ces étapes ont été développées à partir de recherches récentes de niveau international par des sources de référence incluant l’Oxford Centre for Evidence-Based Medicine , l’American Association of Family Practitioners et l’American Medical Association . L’équipe s’est beaucoup inspiré du travail du Dr Trisha Greenhalgh , Professeur en Sciences de la santé primaire à l’Université d’Oxford et Membre du Collège Royal de Médecine, du Collège Royal des médecins généralistes et de la Faculté de santé publique.

"Cette excellente ressource proposée par frog design devrait aider les professionnels de santé à travers le monde à surmonter leurs réticences sur les consultations vidéo", a déclaré le docteur Greenhalgh, une pionnière dans les efforts pour combiner les apports des sciences sociales avec la recherche médicale de pointe.

Pour en savoir plus sur le travail d’impact social de frog : https://www.frogdesign.com/sector/social-impact .

Contact presse : Austin Rotter au frogdesign@5wpr.com .

Contact business : www.frogdesign.com/contact/new-business .

