MILANO, Italy, April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- frog, uno dei principali studi di design al mondo, ha lanciato Telehealth Toolbox, una risorsa online per aiutare i medici a passare alla telemedicina in modo rapido, sicuro ed efficiente, riducendo lo stress sul sistema sanitario durante la pandemia COVID-19. Telehealth Toolbox fornisce una serie di semplici linee guida e strumenti pratici per accelerare l'adozione di pratiche di teleassistenza da parte dei medici di base, in particolare quelli degli studi più piccoli che non hanno le risorse o l'esperienza per offrire servizi di telemedicina.



Telehealth Toolbox è stato sviluppato come iniziativa pro bono dal team frog del nord Italia, dove il COVID-19 ha colpito precocemente e duramente, quando si è iniziato a vedere quanti medici di base venivano lasciati ai margini durante l'epidemia. Il governo e le autorità sanitarie consigliavano ai medici di ridurre le visite dirette ai pazienti, ma non erano disponibili linee guida chiare, consolidate e pratiche per utilizzare servizi di telemedicina di assistenza primaria. Per i medici con poco tempo a disposizione, che cercavano per la prima volta di implementare la telesalute durante un momento di crisi, le barriere erano semplicemente troppo alte.

"Qui da frog concentriamo la nostra attenzione sul fare cose tangibili, in modo che intraprendano un percorso tempestivo che gli permetta di avere un impatto", così racconta Thomas Sutton, Chief Design Officer per l'EMEA di frog. "È diventato subito evidente quanto i medici di medicina generale avessero improvvisamente bisogno di passare dalla visita dei loro pazienti in persona alla consultazione a distanza - perché o i medici o i pazienti iniziavano ad auto isolarsi per ridurre al minimo la diffusione del contagio. Abbiamo lanciato Telehealth Toolbox per rispondere a questa urgente necessità, per accelerare la transizione dei medici verso la telemedicina".

Telehealth Toolbox propone una serie concisa di raccomandazioni e strumenti che i medici possono utilizzare immediatamente in tre semplici passi: preparare una visita tramite teleassistenza, preparare i pazienti e fornire cure a distanza. Queste fasi sono state sviluppate a partire da ricerche già esistenti di fonti molto autorevoli, tra cui l’ Oxford Centre for Evidence-Based Medicine , l’ American Association of Family Practitioners e l’ American Medical Association . Il team ha attinto ampiamente al lavoro della dott.ssa Dr. Trisha Greenhalgh , professoressa di Scienze sanitarie di base all'Università di Oxford e membro del Royal College of Physicians, del Royal College of General Practitioners e della Facoltà di Sanità Pubblica.

"Questa eccellente risorsa creata da frog design dovrebbe aiutare i professionisti sanitari di tutto il mondo a superare le loro riserve nei confronti delle video consulenze", ha detto Greenhalgh, pioniere nel combinare le intuizioni delle scienze sociali con la ricerca medica all'avanguardia.

