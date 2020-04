COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe Renault lance sa nouvelle stratégie en Chine

Groupe Renault recentre ses activités en Chine sur le véhicule utilitaire (VU) et le véhicule électrique (VE).

Groupe Renault transfèrera sa participation dans Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) à Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera ses activités liées à la marque Renault.

Le VU, porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), s’appuiera sur le patrimoine de Jinbei et le savoir-faire de Renault.

Le VE sera développé à travers les deux coentreprises existantes : eGT New Energy Automotive Co., Ltd (eGT) and Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).

Boulogne-Billancourt, 14 avril 2020 - Groupe Renault annonce, ce jour, sa nouvelle stratégie pour le marché chinois qui s’appuie sur deux principaux piliers : les véhicules électriques (VE) et les véhicules utilitaires (VU).

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, les activités du Groupe Renault en Chine seront menées comme suit :

Sur le marché chinois du véhicule particulier thermique

Concernant les véhicules particuliers thermiques, Groupe Renault a conclu un accord préliminaire avec Dongfeng Motor Corporation en vertu duquel Renault transfère ses actions à Dongfeng. DRAC cessera ses activités liées à la marque Renault.

Renault continuera à fournir un service après-vente de haute qualité à ses 300 000 clients à travers les concessionnaires Renault mais aussi via des synergies au sein de l’Alliance.

Les développements futurs des voitures particulières de la marque Renault seront détaillés ultérieurement dans le cadre du nouveau plan moyen terme du Groupe Renault.

Par ailleurs, Renault et Dongfeng poursuivront leur coopération avec Nissan sur les moteurs de nouvelle génération, comme la fourniture de composants à la DRAC et la licence diesel à Dongfeng Automobile Co., Ltd. Renault et Dongfeng s'engageront aussi dans une coopération innovante dans le domaine des véhicules connectés intelligents.

Sur le marché chinois du véhicule utilitaire léger

Taux d'urbanisation croissant, extension du e-commerce, développement des transports en centres-villes et polyvalence des usages clients sont les principales caractéristiques du marché des véhicules utilitaires légers en Chine. Ce marché en rapide évolution a atteint 3,3 millions de véhicules vendus en 2019 et devrait continuer à croître progressivement.

Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), lancé en décembre 2017, est le pilier de l’activité VU du Groupe Renault en Chine.

Groupe Renault est le leader du marché des véhicules utilitaires en Europe en termes de volumes de ventes des véhicules utilitaires légers et des véhicules utilitaires électriques.

Jinbei est une marque bien établie avec 1,5 million de clients en Chine et près de 162 000 ventes en 2019.

Grâce à l'expertise et aux technologies de Renault, RBJAC modernise les modèles Jinbei et étend sa gamme, avec un total de cinq produits principaux d'ici à 2023. La coentreprise prévoit également des exportations dans le futur.

Sur le marché chinois du véhicule électrique

Avec 860 000 véhicules électriques vendus en 2019, la Chine est de loin le plus grand marché du VE au monde. Les ventes de VE devraient atteindre 25 % du marché chinois d'ici à 2030.

Groupe Renault, pionnier du véhicule électrique, a vendu près de 270 000 VE dans le monde depuis 2011. Il dispose ainsi d'un fort avantage concurrentiel en Chine comme le démontre le lancement réussi de Renault City K-ZE, premier VE issu d’une coentreprise, en concurrence directe avec les meilleurs constructeurs automobiles locaux sur le segment A.

Groupe Renault prévoit aussi de renforcer son partenariat avec Nissan et Dongfeng au sein de la coentreprise eGT pour faire de K-ZE une voiture mondiale. Un dérivé basé sur le concept « Dacia Spring » sera commercialisé en Europe à partir de 2021.

JMEV est un acteur agile et efficace du VE depuis sa création en 2015. Avec le soutien de Renault en qualité et technologies, JMEV prévoit de couvrir 45 % du marché chinois des VE en 2022 avec quatre modèles principaux.

Cette nouvelle stratégie pour la Chine consolidera les avantages concurrentiels de Renault afin de maintenir une présence long terme sur le marché chinois et de maximiser les synergies avec Nissan dans le cadre du nouveau concept de "leader-follower" de l'Alliance.

« Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain, et tirer efficacement parti de notre relation avec Nissan » a déclaré François Provost, directeur des opérations de la région Chine du Groupe Renault.

A propos du Groupe Renault en Chine

Renault détient 50% du capital de DRAC et de JMEV, 49% de RBJAC. Le capital de eGT est 50% Alliance, 50% Dongfeng.

