Evlissä vastuullisuus on tärkeä osa salkunhoitoa. Vastuullisuuteen on luotu systemaattiset prosessit, jotka varmistavat, että vastuullisuus on konkreettisesti osa sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus käsittelee, mitä käytännön toimia vastuullisessa sijoittamisessa on tehty vuoden 2019 aikana.

“Vuonna 2019 jatkoimme systemaattisesti työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi julkaisemalla erilliset ilmastoperiaatteet. Ilmastoperiaatteet konkretisoivat tapamme huomioida ilmastonmuutos ja sen vaikutukset sijoituksissamme. Lisäksi saimme jälleen tunnustusta asiakkailtamme, kun Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintatavat arvioitiin kolmatta kertaa peräkkäin Suomen parhaiksi yhteisösijoittajille suunnatussa KANTAR Sifo Prospera -tutkimuksessa. Vuoden 2020 alussa vastuullisuus nostettiin Evlin strategiseksi fokusalueeksi, mikä tarkoittaa, että Evlin vastuullisuuden kehittämiseen panostetaan yhä enemmän”, kertoo Evli Pankin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius.





Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti samoissa kansissa



Evlin vuosikertomuksessa ja yritysvastuuraportissa kerrotaan Evlin toiminnan keskeisistä tuloksista sekä vastuullisuuden kehittymisestä vuonna 2019. Yritysvastuuraportin osana tehty GRI-raportti noudattaa soveltuvin osin Global Reporting Initiatives (GRI) -aloitetta. Evli raportoi toista vuotta peräkkäin vastuullisuudestaan käyttäen viitekehyksenä GRI-standardia. Uutena osiona yritysvastuuraportissa on Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -selvitys, jossa Evli raportoi toimintansa ilmastoriskeistä.



Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 81,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,1 prosenttia (31.12.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.



