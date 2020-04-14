|AUCTION DATE:
|APR 14, 2020
|START DATE:
|APR 15, 2020
|MATURITY DATE:
|APR 22, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|382.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD APR 15-22 2020: 667 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 285 BLN SEK FOR THE PERIOD APR 15-22 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON APR 14 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 382.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON APR 14, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.S
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
logo.gifLOGO URL | Copy the link below
Formats available: