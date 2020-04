VICTORIA PROPERTIES A/S

April 14, 2020 05:09 ET

Victoria Properties A/S

CVR nr. 55660018





København, 14. april 2020

("Selskabet")

Generalforsamlingsprotokollat

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse, Østergade 1, 2., 1100 København K.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

7. Eventuelt

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Udpegning af dirigent

Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget bestyrelsesmedlem Søren Scheibye til dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven. Nominelt kr. 15.071.279 af aktiekapitalen var repræsenteret, enten fysisk eller ved fuldmagt, svarende til 80,9% af Selskabets samlede kapital.

Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed

Selskabets bestyrelsesformand, Thomas Færch, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Aktionærerne tog beretningen til efterretning.

Ad 2 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Selskabets bestyrelse henviste til Selskabets årsrapport for 2019 som offentliggjort på internettet og fremlagde denne til godkendelse.

Aktionærerne godkendte enstemmigt Selskabets årsrapport for 2019.

Ad 3 Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat fra regnskabsåret 2019 blev foreslået overført til næste regnskabsår.

Aktionærerne godkendte enstemmigt forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.

Ad 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsens nuværende medlemmer, Thomas Færch, Frederik Rovsing og Søren Scheibye opstillede til genvalg.

Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, og der var ikke efterfølgende ændringer heri.

Aktionærerne valgte enstemmigt de opstillede kandidater.

Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Færch som formand for Selskabets bestyrelse.

Ad 5 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at Selskabets nuværende revisor, PwC, blev genvalgt som revisor for Selskabet.

Aktionærerne godkendte enstemmigt forslaget.

Ad 6 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 7 Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsesmedlem Søren Scheibye bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Aktionærerne godkendte enstemmigt forslaget.

***

Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.

14. april 2020, som dirigent

___________________________

Søren Scheibye





***





