Par Pierre Vidalenc, Directeur Commercial chez Centile Telecom Applications

Bien que les technologies de visioconférence soient largement disponibles depuis des années, la grande majorité des entreprises dépend encore principalement de l'audio, que ce soit par le biais d'un PABX traditionnel ou de solutions IP. Cependant, l'audio ne donne pas aux télétravailleurs la stimulation visuelle à laquelle ils sont habitués lorsqu'ils collaborent dans un bureau avec leurs collègues.

Un marché en fort développement

C'est pourquoi la visioconférence est si importante en cette période de crise. Même les personnes qui ne souhaitent pas activer la visio bénéficient des outils de travail collaboratif et de partage d’écrans. Pour autant, la vidéo offre un réel plus et permet aux participants de faire passer des émotions génératrices d’une expérience de travail unique. Dans ce contexte, les solutions de communications unifiées qui ne fournissent pas déjà la visioconférence le feront, et les fournisseurs qui l'incluent déjà se concentreront sur les moyens d'améliorer leurs outils (intuitivité, etc.).

Mobile et applications professionnelles : deux incontournables

Incontestablement, le smartphone est le moyen le plus simple pour passer aisément d'une pièce à une autre tout en participant à une réunion virtuelle. Les usages sont multiples et répondent à des problématiques courantes. Les solutions de communications unifiées peuvent également être connectées aux applications métiers, ce qui facilite leur utilisation en télétravail. Il est aussi possible d’indiquer sa disponibilité à ses collègues sur l’application, de lancer un appel vidéo instantané ou de demander à être rappelé. Le point de départ de ces appels peut provenir de différentes sources: intégration avec des agendas, des répertoires de contacts, etc.

Favoriser la productivité et améliorer la qualité des réunions

À certains égards, les visioconférences présentent des avantages par rapport aux réunions physiques. Les contraintes de temps permettent de s'assurer qu'elles sont plus ciblées. La distribution préalable d’informations encourage les collaborateurs à se préparer à l'avance - plutôt que de se mettre au courant lors d'une réunion - donc l'utilisation du temps est plus productive.

Préparer l’avenir et faire évoluer les organisations

En cette période de crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû prendre des décisions très rapides sur la façon de faire travailler à distance leurs employés. Certaines solutions - telles que l'utilisation d'applications grand public - ont permis aux entreprises de collaborer rapidement, mais à plus long terme, cette approche ne peut être efficace. En effet, ce type de solutions n’intègrent pas les attentes souhaitées par les professionnels (pas d’intégration avec d’ autres applications, pas d’API, pas de reporting, manque de support, pas d’approche unifiée, etc.). Il convient donc de se poser la question de faire évoluer ces outils de communication et de sélectionner des solutions qui intègrent le niveau de service auxquels doivent accéder les professionnels.

L’environnement de travail vit de profondes mutations. Dans ce contexte, la vidéoconférence fait désormais partie intégrante des nouveaux usages souhaités par les professionnels. Plus important encore, elle permet aux entreprises de donner un réel visage au télétravail et de garantir une continuité de service en toutes circonstances.