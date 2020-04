La crise sanitaire que nous traversons est indiscutablement un réel défi pour l’ensemble de l’humanité. Une chose est sûre, il y aura un avant et un après Covid-19. Dans ce contexte, il est vraisemblable que de nombreuses choses vont changer au sortir de cette pandémie et que des décisions multiplies seront prises : sanitaires, environnementales, économiques, sociales, etc. Au regard de la forte réduction de l’activité et notamment dans le secteur du BTP, il est important de tirer parti de cette période pour se poser les bonnes questions et repenser notre habitat de demain dans sa globalité.

Avoir une approche vertueuse de l’habitat

Ce point est capital et va se positionner au centre des objectifs de développement des promoteurs et bailleurs sociaux qui doivent repenser leur approche de la construction en mettant en œuvre des bâtiments toujours moins énergivores et plus performants. Cela passera inévitablement par une modification des conceptions des bâtiments pour l’immobilier d’habitation neuf, mais pas uniquement. N’oublions pas qu’il existe également un parc ancien considérable où sont logées des millions de familles. Cet ensemble est également à prendre en considération dans les stratégies d’amélioration et de modernisation à mettre en œuvre.

Un support des pouvoirs publics

Bien que la dynamique de transformation soit initiée depuis quelques années, il est nécessaire que les pouvoirs publics continuent de supporter cette initiative à grande échelle. Les certificats d’économie d’énergies sont un exemple des moyens mis en œuvre, mais ne sont que le préalable à un véritable plan de modernisation de toute la profession et de l’industrie. L’aspect réglementaire est donc un élément incontournable qui influera à court, moyen et long terme sur la conception de l’habitat de demain et permettra aux promoteurs et bailleurs sociaux de déployer de nouvelles stratégies de construction.

Une réponse à des attentes sociales

Comme nous l’avons évoqué, le paysage de la construction va évoluer. Si la construction du neuf intègre naturellement les nouvelles exigences en matière d’efficacité énergétique, il faudra aussi traiter en parallèle le parc vieillissant des bailleurs sociaux qui abritent notamment les ménages les moins aisés et les plus vulnérables. Il est donc urgent de leur permettre de vivre dans des conditions décentes et des habitats moins énergivores qui leur permettront de conjuguer confort de vie et dépenses énergétiques contenus. Ce point sociétal sera d’autant plus important que nous allons plus que jamais avoir besoin de bâtir un nouveau futur plus responsable.

Ces différents éléments sont les bases que toute l’industrie du bâtiment et les bailleurs sociaux doivent prendre en compte pour dessiner un futur plus responsable au service du mieux vivre ensemble et de la généralisation d’un habitat éco responsable.

Par Jérémy TOUITOU , Président de Eco environnement