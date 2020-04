April 14, 2020 07:00 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Electra förstärker varuområdet telekom med en nischad satsning på telekombutiker inom Elon Ljud & Bild konceptet

Marknaden inom hemelektronik fortsätter förflyttningen mot mobilitet och huvudsakligen drivet av produkter inom

varuområdet telekom. Nu satsar Electra på att förstärka sin marknadsposition ytterligare genom att bredda kedjekonceptet

Elon Ljud & Bild med en satsning på nischade butiker med särskilt fokus på mobiltelefoni. Det nya konceptet skiljer sig från

dagens Elon Ljud & Bild-butiker på två områden, sortimentet har ett tydligt fokus på telekom och produkter som surfplattor,

hörlurar, högtalare och tillbehör samt att butikerna huvudsakligen kommer finnas i mindre lokaler på högtrafikerade

- Electra har under de senaste åren utvecklat sitt telekomerbjudande för anslutna kedjor. Vi har byggt en digital

infrastruktur och ett logistikflöde som försörjer våra butiker både när det gäller hård- och mjukvara. Vi har en utmärkt

plattform som fungerar mycket väl mellan leverantörer, operatörer och våra kunder och väljer med denna satsning att

fördjupa telekomaffären ytterligare, säger Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen.

- Vi ser en stor möjlighet att med konceptet nå ut bredare i större städer och söker nu driftiga entreprenörer

som vill starta ny verksamhet eller tillväxt från befintliga telekominriktade butiker på mellanstora orter, säger Christer

Palmgren, Retailchef Electra. Vårt mål är att etablera ett tjugotal enheter inom den speciella nischen.

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra Gruppen är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT

utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet

i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

