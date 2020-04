Vostok New Ventures Ltd.

Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) kommer idag att kalla innehavare av Vostok New Ventures Ltd:s (”VNV Bermuda” och tillsammans med dess dotterbolag ”VNV”) obligationer 2019/2022 med ISIN SE0013233541 (”Obligationerna”) till möte genom skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”).

Såsom närmare beskrivet i VNV:s pressmeddelande den 7 april 2020 har VNV Bermudas styrelse föreslagit att VNV genomför ett domicilbyte från Bermuda till Sverige genom att svenska depåbevis i VNV Bermuda löses in och byts ut mot aktier i ett svenskt koncernföretag (”VNV Sverige”) som, efter domicilbytet, kommer att vara VNV:s nya moderföretag.

Genomförande av domicilbytet förutsätter att VNV Sverige ersätter VNV Bermuda som emittent av Obligationerna samt vissa ändringar och avkall (så kallade waivers) i förhållande till obligationsvillkoren och underliggande avtal avseende säkerheter. VNV Bermuda har därför instruerat Agenten att idag skicka ut kallelse till det Skriftliga Förfarandet med redogörelse för bland annat bakgrunden till och förfarandet avseende domicil- och emittentbytet, de godkännanden som VNV Bermuda begär från obligationsinnehavarna samt röstningsförfarandet. Kallelsen är bilagd härtill och kommer därutöver att publiceras på VNV:s hemsida ( www.vostoknewventures.com ).

Innan det Skriftliga Förfarandet inleddes har VNV varit i kontakt med obligationsinnehavare representerandes cirka 32 procent av det justerade nominella beloppet, varav samtliga har utryckt sin avsikt att rösta för beslutsförslagen i enlighet med kallelsen.

För ytterligare information avseende administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta:

Nordic Trustee & Agency AB (publ): sweden@nordictrustee.com eller +46 (0)8-545 015 50

För ytterligare information vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

