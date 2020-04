ARTEFACT

Société Anonyme au capital de 3 383 170,00 €

19 Rue Richer 75009 PARIS

418 267 704 R.C.S. PARIS

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU CAPITAL ET DROITS DE VOTE

En application des articles L.233-8 II du Code de commerce et

223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d’actions

composant le capital Nombre total de droits de vote exerçables 31 mars 2020 33 831 700 33 831 700

A propos d'Artefact

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 5 ans comme une référence en services data, spécialisée dans le conseil en data transformation et marketing digital « data-driven ». Présent dans 18 bureaux répartis dans 14 pays, Artefact est une nouvelle génération de société dont la mission est de transformer la donnée en impact business et de délivrer des résultats tangibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Aujourd’hui, l’offre Artefact - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création – est au service de plus de 400 clients dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

