Nasdaq Copenhagen A/S



Selskabsmeddelelse

nr. 6 / 2020

København, 14. april 2020

CVR. nr. 29 24 64 91

www.bostad.dk









BoStad A/S – Tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i BoStad A/S samt afnotering af BoStad A/S

På vegne af CL Denmark ApS offentliggøres hermed meddelelse om tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i BoStad A/S i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72 (meddelelse om tvangsindløsning er vedlagt som bilag til denne selskabsmeddelelse).

CL Denmark ApS er et 100% ejet datterselskab af CL V Lux S.à.r.l. (reg.nr. B221054), som er et 100% ejet datterselskab af CL V Ventures II Offshore LLC, som er et 100% ejet datterselskab af CL V Ventures Offshore LLC (reg.nr. 6508345).

Henset til at tvangsindløsningen vil medføre, at CL Denmark ApS bliver ejer af samtlige A- og B-aktier i BoStad A/S, vil bestyrelsen i BoStad A/S ansøge Nasdaq Copenhagen A/S om, at BoStad A/S’ B-aktier slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Såfremt ansøgningen måtte blive imødekommet, forventes den sidste handelsdag for B-aktierne at være den 13. maj 2020.

København, den 14. april 2020

På selskabets vegne

William Kanta

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til William Kanta på telefon +45 3060 0449.

Vedhæftede filer