Dans un contexte de crise coronavirus, TAG GLOBAL mise

sur le standard financier MSI 20000

De gauche à droite : Yvan Mainguy, Directeur Général de Dekra Certification, Rama Cont, Président de MSI Observatory, Souheil Skander, Directeur Général de Maghreb Corporate, Talal Abu-Ghazaleh, Président de l’Organisation TAG Global, Cristian Mocanu, Directeur Général de IWK Corporate et Jérôme Gacoin, Président d’Aelium Finance, Mme Samar Al-Labbad, Vice-Présidente of Tag.Global.

Paris, le 14 avril 2020 – Dans un contexte de crise coronavirus et d’un ralentissement économique mondial, IWK Corporate, support technique de MSI Observatory (anciennement « Organisation MSI »), et TAG Global, cabinet international, leader sur son secteur dans la région du Moyen-Orient, annoncent avoir conclu un partenariat stratégique, piloté de Paris, pour le déploiement de la norme financière MSI 20000 sur 14 pays du MENA. L’objectif est sans équivoque, celui de l’essence même du standard MSI 20000 : identifier les entreprises les plus saines financièrement. La crise sanitaire actuelle rappelle en effet le contexte dans lequel la certification MSI 20000 a vu le jour, au lendemain de la crise des subprimes. A nouveau, la résilience des entreprises face au risque est aujourd’hui plus que jamais, le maître-mot.

C’est symboliquement à la Bourse de Paris, au palais Brongniart, place financière historique, et en collaboration avec Finance Innovation, que le partenariat a finalement été scellé, en présence d’un tour de table composé d’experts de premier rang des métiers de la finance, de l’information financière, de la normalisation et de la certification ; dont Rama Cont, Président de MSI Observatory, Jérôme Gacoin, Président d’Aelium Finance (conseil et communication financière) et Yvan Mainguy, Directeur Général de DEKRA Certification, certificateur MSI 20000 en Europe.

Pour les différentes parties prenantes, l’objectif est de dupliquer et de déployer au Moyen-Orient, un modèle validé et ayant fait ses preuves en Europe et en Afrique.

A travers cette accréditation MSI 20000, outre la volonté de tendre vers une meilleure gouvernance financière des entreprises de la région, l’objectif de TAG est de consolider sa position de leader sur son marché et de se positionner sur un produit et des services à forte valeur ajoutée en termes d’ingénierie financière, dans une région en perpétuelle évolution et mutation, économique et financière. Cette décision s’inscrit dans la vision stratégique du Président, Monsieur Talal Abu-Ghazaleh, qui a permis au cabinet de connaître une forte croissance internationale depuis sa création en 1972. Le Cabinet dispose aujourd’hui de plus de 100 bureaux à travers le monde et emploie près de 2 000 professionnels pluridisciplinaires.

Du côté de l’observatoire MSI, le choix de TAG est mûrement réfléchi car il s’agit d’un acteur incontournable au Moyen-Orient, dans les relations professionnelles. En effet, l’Organisation TAG (TAG Global) est le plus grand groupement arabe, d'entreprises de services professionnels dans les domaines et activités, liés à la finance, la comptabilité, l'audit, le juridique, la fiscalité et la gouvernance d'entreprise.

Pour rappel, MSI 20000 est la norme internationale, dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions. La certification MSI 20000 vise à jauger la santé financière des entreprises, sur la base de leur solidité et de leur performance financière. La norme s’adresse à toutes entreprises, de toutes tailles et tous secteurs d’activité confondus, cotées ou non cotées. Portée par MSI Observatory, la norme MSI 20000 a été mise au point par des experts financiers de premier rang mondial, avant d’être testée et adaptée durant plusieurs années. Le processus d’analyse s’appuie sur l’intégralité des données de la situation et de la gestion financière d’une entreprise, à travers une approche sectorielle et des principes particulièrement exigeants, intégrant un ensemble de critères d’évaluation et de référents inhérents.

Le Président de l’Organisation TAG Global, Son Excellence Talal Abu-Ghazaleh, considérée comme le père de la comptabilité arabe, a exprimé tout son soutien pour ce partenariat : « Notre conviction est que la certification MSI 20000, à travers son exhaustivité et sa qualité d’analyse, constitue un atout décisif pour toute entreprise, et c’est pour cette raison, notamment en cette période de trouble, que la certification MSI 20000 est évidemment, en termes de consolidation et valorisation des entreprises, très adaptée aux enjeux du Moyen-Orient».

Pour le Docteur Rama Cont, Président de MSI Observatory : « Nous accueillons avec intérêt la décision d’adoption de la méthodologie MSI 20000 dans l’accompagnement des entreprises du Moyen-Orient et sommes ravis de la synergie naturelle qui s’instaure entre la certification financière MSI 20000 et les activités d’audit financier et comptable ».

Cristian Mocanu, Directeur Général de IWK Corporate à Paris, « Dans un contexte de crise sanitaire, qui provoque un bouleversement économique et qui rappelle inévitablement la genèse du standard MSI 20000, ce partenariat, permet de canaliser et centraliser auprès d’un partenaire de référence tel que TAG, l’ensemble des demandes de certification, reçues sur la région du Moyen-Orient ».

Pour Souheil Skander, Directeur Général de Maghreb Corporate à Tunis, membre affilié de IWK Corporate, désigné pour assister TAG, grâce à sa proximité géographique et aux similitudes entre les régions du Maghreb et du Moyen-Orient : « Ce rapprochement met la première pierre à l’édifice, d’une collaboration qui s’annonce fructueuse au regard de l’intérêt porté sur le référentiel MSI 20000 dans les pays arabes déjà couverts ».

Jérôme Gacoin, Président d’Aelium « Nous sommes fiers d’être associés à cette opération, qui préfigure une nouvelle ère pour les sociétés cotées et non cotées au Moyen Orient et au-delà ».

Les partenaires se mobilisent pour permettre l’accès à la certification à un maximum de sociétés et annoncent à ce titre avoir déjà identifié les premières sociétés certifiables, qui feront l’objet d’évaluations MSI 20000 dans la région ciblée par le partenariat

Contacts :

TAG Global – Media@tagi.com ; Website: www.tagorg.com

IWK Corporate – Cristian Mocanu ; T : 01.40.17.05.22 ; cristian.mocanu@iwkcorporate.com

Aelium Finance – Jérôme Gacoin, T : +33 (0)1 75 77 54 65 ; jgacoin@aelium.fr









Pièces jointes