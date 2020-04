Devant une situation assez confuse où chacun prend la mesure de la situation de façons diverses et variées, les entreprises, nos clients et nos prospects, prennent comme nous des mesures pour assurer la continuité de leur mission.

Diminution des effectifs présents sur le lieux de travail (personnes malades ou retenues chez elle, fermeture des crèches et écoles, perturbation des transports en commun), indisponibilité simultanée de plusieurs dirigeants, responsables, experts, défaillance de fournisseurs et sous-traitants, ralentissement du business, perturbation des circuits financiers, restriction des échanges nationaux et internationaux, Interruption de certains transports collectifs … sont autant de causes qui peuvent mettre en péril une entreprise.

Chaque entreprise a l’obligation d’Assurer la sécurité des salariés et protéger la santé de tous les employés avec une obligation de résultat (Art L 4121-1 code du travail) en mettant en place un plan de prévention (mesures permettant de freiner la contagion) mais doit aussi Mettre en place un plan de continuité d’activité (Circulaires et recommandations du ministère chargé du travail).

Certaines privilégient le recours au télétravail conformément aux recommandations du gouvernement afin d'éviter les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine…). Mais ont elles pensé à assurer la continuité des activités de support et d’exploitation du SI ?

Quodagis Managed Services (eodesk) peut prendre en charge la continuité ces services pendant la crise du Coronavirus. Comment ?

En assurant l’assistance et le support bureautique de niveau 0 (accueil et orientation d’un appel), et de niveau 1 et 2 (traitement et résolution d’un appel, ou escalade vers le niveau 3) pour les demandes utilisateurs et incidents ; mais aussi en assurant le maintien en conditions opérationnelles (MCO) et la supervision des infrastructures et logiciels informatiques (IT + IS)

En prenant des Mesures d’organisation de l’activité, des Mesures d’organisation du travail et des Mesures de prévention dès le début de la crise, Quodagis Managed Services (eodesk) assure avec ses 2 centres de services « indépendants » la continuité des activités de support et des services managés en Heures Ouvrées(HO) et en Nuit et Week-end (Heures non-ouvrées - HNO).

De par son savoir-faire, ses points forts et sa mobilisation pour la réussite de la mise en place d’un tel dispositif, permanent ou éphémère, sa capacité à monter en charge rapidement et à garantir une excellente qualité de service, Quodagis Managed Services (eodesk), en proposant un contrat adapté aux enjeux, peut fournir un service d’assistance aux utilisateurs répondant aux enjeux business de nos clients et prospects. La solution proposée par Quodagis Managed Services (eodesk) permet d’étendre rapidement le périmètre de service et est adaptée au contexte particulier de cette crise.

Transformons ensemble ce pépin en pépite !

Gérard Gomez, VP Managed Services chez Quodagis IT