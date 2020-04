TORONTO, April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för första kvartalet 2020.



Under första kvartalet 2020 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 25 677 säljbara uns guldekvivalent och sålde 24 276 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Det första kvartalet 2020 visade en betydande ökning av både guld- och antimonproduktion då produktionen från den höghaltiga Youle-ådern vid Costerfield började öka. Produktionen av guld och antimon ökade med 36 % respektive 62 % jämfört med det fjärde kvartalet 2019.”

Duffy fortsätter, ”Den betydande produktionsökningen drevs av de utmärkta resultaten från Costerfield. Anläggningen producerade 14 927 säljbara guldekvivalenta uns, vilket är den högsta produktionsnivån som uppnåtts sedan andra kvartalet 2016. I denna produktion ingick ett rekord på 1 110 ton av säljbart antimon, vilket är den högsta kvartalsvisa antimonproduktion som anläggningen någonsin har producerat. Vi är glada över de realiserade resultaten från Youle-ådern då bruket bearbetade en genomsnittlig halt på 12,6 g/t respektive 5,4 % guld respektive antimon under kvartalet. Detta är betydande förbättringar jämfört med helårsgenomsnittet på 5,1 g/t guld och 2,5 % antimon. Vi förväntar oss att dessa produktionsnivåer vid Costerfield ska upprätthållas när Youle-ådern blir den mer ledande malmkällan under resten av 2020.”

Duffy fortsätter, ”Vid Björkdal var produktionen för första kvartalet i linje med föregående kvartal, även om den var lägre än prognosen. Detta berodde på ett byte av vår stora underjordiska transportentreprenör, som påverkade den underjordiska produktionen negativt i januari och februari. När denna övergång är klar förväntar vi oss att kunna upprätthålla budgeterade produktionsnivåer framöver för 2020. Under kvartalet inledde vi den första produktionspallen i Aurora-zonen och såg positiva resultat när materialet bearbetades. Vi förväntar oss att Aurora-zonen kommer att öka produktionen under resten av 2020.”

Duffy avslutar, ”Dessa utmärkta produktions- och försäljningsresultat för första kvartalet utgör en stark start på 2020 för Mandalay. Även om vi för närvarande förväntar oss att dessa starka driftsresultat ska fortsätta, skapar COVID-19-pandemin potentiellt betydande osäkerheter och svårigheter för alla, och Mandalay är inget undantag. För närvarande upprätthåller vi vår befintliga produktionsplan för 2020, men vi fortsätter att noga övervaka situationen i både Australien och Sverige och kommer att göra justeringar om det behövs. Vi fortsätter att hantera riskerna till följd av COVID-19 med åtgärderna som beskrevs i vårt pressmeddelande den 20 mars 2020. Kontinuitetsplaner finns på plats med anläggningsspecifika beredskapsöverväganden, om de skulle behövas.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 mars 2020:

Under första kvartalet 2020 producerade bolaget totalt 21 370 uns guld och 1 108 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 25 677 uns guldekvivalent jämfört med 18 490 uns guld och 575 ton antimon under första kvartalet 2019, vilket representerar totalt 21 940 uns guldekvivalent.



Produktionen i Björkdal uppgick till 10 750 uns guld under första kvartalet 2020, jämfört med 14 385 uns guld under första kvartalet 2019.



Produktionen i Costerfield uppgick till 10 620 uns guld och 1 108 ton antimon under första kvartalet 2020, jämfört med 4 105 uns guld och 575 ton antimon under första kvartalet 2019.

Tabell 1 – Säljbar produktion för första kvartalet 2020 och 2019, samt fjärde kvartalet 2019

Metal Source Three months ended

March 31

2020 Three months ended

March 31

2019 Three months ended

December 31

2019 Gold (oz) Björkdal 10,750 14,385 10,990 Costerfield 10,620 4,105 4,749 Total 21,370 18,490 15,739 Antimony (t) Costerfield 1,108 575 684 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,582 1,303 1,482 Antimony US$/t 6,152 7,817 6,187 Au Eq. (oz)(1) Björkdal 10,750 14,385 10,990 Costerfield 14,927 7,555 7,604 Total 25,677 21,940 18,594

1. Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com .

Försäljning för kvartalet som slutade den 31 mars 2020:

Under första kvartalet 2020 sålde bolaget totalt 20 932 uns guld och 860 ton antimon, vilket representerar totalt 24 276 uns guldekvivalent jämfört med 19 857 uns guld och 525 ton antimon under första kvartalet 2019, vilket representerar totalt 23 007 uns guldekvivalent.



Björkdal sålde 11 765 uns guld under första kvartalet 2020, jämfört med 15 778 uns guld under första kvartalet 2019.

Costerfield sålde 9 167 uns guld och 860 ton antimon under första kvartalet 2020, jämfört med 4 079 uns guld och 525 ton antimon under första kvartalet 2019.

Tabell 1 – Försäljning för första kvartalet 2020 och 2019, samt fjärde kvartalet 2019

Metal Source Three months ended

March 31

2020 Three months ended

March 31

2019 Three months ended

December 31

2019 Gold (oz) Björkdal 11,765 15,778 9,120 Costerfield 9,167 4,079 4,332 Total 20,932 19,857 13,452 Antimony (t) Costerfield 860 525 665 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,582 1,303 1,482 Antimony US$/t 6,152 7,817 6,187 Au Eq. (oz)1 Björkdal 11,765 15,778 9,120 Costerfield 12,511 7,229 7,108 Total 24,276 23,007 16,228

1. Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.

