Amundi : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2019

Paris, mardi 14 avril 2020,

Amundi annonce la mise à disposition de son Document d’Enregistrement Universel 2019, contenant le rapport financier annuel, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 14 avril 2020.

Ce Document d’Enregistrement Universel 2019 est disponible sur les sites internet d’Amundi ( http://le-groupe.amundi.com ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ). Il est également disponible sans frais et sur simple demande auprès d’Amundi au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris. La version anglaise sera disponible à partir du 20 avril 2020.









A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion2 et se classe dans le top 10 mondial1. Le Groupe gère 1 653 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans près de 40 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

Contact presse :

Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Contacts investisseurs :

Anthony Mellor

Tél. +33 1 76 32 17 16

anthony.mellor@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tél. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018

2 Données Amundi au 31/12/2019

3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo







Pièce jointe