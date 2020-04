Nanterre, le 14 avril 2020

FAURECIA RENFORCE SA LIQUIDITE DE 800 MILLIONS D’EUROS

POUR FAIRE FACE A TOUT SCENARIO EVENTUEL LIE A LA CRISE DUE AU COVID-19

Faurecia annonce avoir signé, le vendredi 10 avril 2020, un Club Deal de 800 millions d’euros avec quatre de ses banques principales (BNP Paribas, CA-CIB, Société Générale et Natixis) aux conditions suivantes :

Maturité : 18 mois (12 mois + option de 6 mois à l’initiative de Faurecia)

Prêt senior unsecured, unguaranteed, pari passu avec le reste de la dette à long-terme du Groupe

Versement des fonds le vendredi 17 avril 2020

Cette liquidité de 800 millions d’euros vient s’ajouter aux 600 millions d’euros non tirés de la ligne de crédit syndiqué de 1,2 milliard d’euros (maturité : juin 2024) qui a été récemment tirée pour moitié, en anticipation de la baisse prévisible de l’affacturage clients.

Avec ce total de 1,4 milliard d’euros disponibles, en plus de sa position de trésorerie actuelle, Faurecia estime être en mesure de pouvoir faire face à tout scénario lié à la crise du Covid-19.

Michel Favre, directeur financier de Faurecia, a déclaré : « Depuis le début de la crise, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renforcer notre liquidité et être capable de passer les pics de besoins en trésorerie auxquels nous devrons faire face, y compris dans les scénarios les plus exigeants. La signature de ce Club Deal fait partie de notre stratégie financière face à la crise. Il témoigne en outre de la confiance de nos banques dans la qualité de notre signature et notre capacité à traverser cette crise mondiale. »





Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Corporate communications Director

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com







Anne-Sophie JUGEAN

Deputy Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites, 37 centres de R&D et 115 000 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est désormais un leader mondial dans ses quatre domaines d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Faurecia a orienté sa stratégie technologique sur l’offre de solutions pour le Cockpit du Futur (« Cockpit of the Future ») et la Mobilité Durable (« Sustainable Mobility »). En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

