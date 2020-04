Impact de la pandémie et attente d’un repli limité de l’activité en 2020





Noisy-le-Grand, France, le 14 avril 2020, 18h00 – EASYVISTA (FR0010246322 – ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’Enterprise Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020.

CA en M€ T1 2019 T1 2020 Variation Licences renouvelables 5,42 3,76 -31% Managed Services 0,41 0,74 +82% Anciens contrats SaaS 2,46 1,57 -36% Maintenance 1,30 1,38 +5% Licences classiques 0,50 0,65 +30% Services 1,40 1,53 +10% CA consolidé 11,50 9,63 -16%

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EasyVista, déclare : « Malgré l’impact court terme de la pandémie, nous réaffirmons notre scénario d’un recul contenu de l’activité en 2020. Les échanges avec nos partenaires, prospects et les commerciaux permettent, à ce stade, d’envisager un retour à la croissance du nouveau business, dès le second semestre 2020. EasyVista anticipe ainsi une reprise de la dynamique qui sera soutenue par le rattrapage d’une majeure partie des commandes décalées, mais également par l’accélération des besoins en termes de digitalisation. L’autonomie renforcée des collaborateurs, et des clients, ressort en effet, plus que jamais, tel que le démontre la crise actuelle, comme un enjeu majeur des organisations. Ces dernières doivent proposer des solutions innovantes, flexibles et rapides à déployer afin d’accélérer la digitalisation des processus métiers, tout en renforçant la performance opérationnelle ainsi que la maitrise les coûts ».

Au cours du 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires s’établit à 9,63 M€, en décroissance de 16% par rapport à la même période en 2019. La baisse des licences renouvelables, qui s’élèvent à 3,76 M€, est liée au recul conjoncturel de l’acquisition de nouveaux clients, observé par rapport au 1er trimestre 2019. Cela est dû au report des nouvelles commandes, les clients ayant actuellement tendance à concentrer exclusivement leurs ressources sur la continuité opérationnelle de l’activité.

La dynamique commerciale reste cependant tangible, en particulier dans le secteur public où de nouveaux contrats ont été noués avec le CHU de Nantes et le Conseil Régional d’Île‑de‑France. Dans le secteur privé, EasyVista a gagné le client Hachette Livre, en France, tandis qu’en Europe du Sud, le nouveau business porte principalement sur des extensions de contrats préexistants. Aux Etats-Unis, Crawford Financial et Pinnacle Treatment Centers, dans la santé, constituent les principaux nouveaux clients du Groupe.

La progression de 82% à 0,74 M€ des Managed Services reflète l’adhésion continue des clients aux prestations récurrentes d’hébergement des licences renouvelables.

Les revenus SaaS, qui s’établissent à 1,57 M€, affichent un repli structurel de 35%, conforme aux prévisions et indépendant du contexte de crise. Cette évolution reflète le transfert mécanique des clients du mode SaaS historique vers les licences renouvelables.

L’activité Maintenance demeure stable à 1,38 M€ et les licences classiques ressortent en hausse de 30% à 0,65 M€.

Enfin, les dispositifs de travail à distance, mis en place par le Groupe, ont permis de soutenir avec succès l’activité de Services qui affiche une progression dynamique de +10% à 1,53 M€.





