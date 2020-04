Paris, le 14 avril 2020 – 18 heures

Point Covid-19 : situation à date pour le groupe SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, fait un point sur sa situation dans le contexte épidémique de Covid-19 :

Dans un contexte de pandémie de Covid-19 et de lutte pour réduire sa propagation, le groupe SII accompagne les décisions des gouvernements en France et à l’International pour préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Dans le cadre de son plan de continuité d’activité, le groupe SII a pris toutes les mesures destinées à préserver ses collaborateurs et leur famille tout en garantissant la continuité de ses services pour poursuivre son activité et répondre ainsi aux attentes de ses clients. Le télétravail a pu être mis en place sur tous les sites et pays où le groupe SII est présent à hauteur d’environ 95% des activités poursuivies.

Le groupe SII peut compter sur la diversité de son portefeuille clients constitué en majorité de grands comptes. Toutes les équipes restent pleinement mobilisées afin de maintenir l’activité. La majorité des secteurs ont poursuivi leurs activités à distance à l’exception du secteur de la Défense. Toutefois, le groupe constate une baisse globale de l’activité liée d’une part aux arrêts de travail particuliers (Garde d’enfant et affections à risque) et d’autre part à l’arrêt ou au report de certains projets chez de nombreux clients. Au total le taux d’activité est en baisse de près de 20% au terme des trois premières semaines qui ont suivi la date dite de confinement (16/03/2020). Sur le plan géographique, la France, l’Allemagne et l’Espagne sont actuellement les plus affectés.

Après une croissance de près de 9% sur les neuf premiers mois de son exercice, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre clos au 31 mars 2020 sera impacté par la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019/2020, attendu entre 685 et 695 millions d’euros, soit une croissance organique de 8,5% à 9,5%, devrait ressortir en bas de fourchette ou légèrement en deçà de cette fourchette, selon les meilleures estimations à date.

En parallèle, le groupe SII prend toutes les mesures financières utiles pour s’adapter à la situation. Le groupe SII s’attend à un impact pour l’exercice clos le 31 mars 2020 sur sa marge opérationnelle et sa marge nette qui étaient attendues stables sur l’exercice. Le groupe SII actualisera ces éléments le 12 mai 2020 après clôture de bourse lors de la publication de son chiffre d’affaires annuel 2019/2020.





Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2019/2020, le mardi 12 mai 2020 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - ( : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - ( : 01.53.48.80.57

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 631,4 M€ au titre de l’exercice 2018/2019, clos au 31 mars, en croissance de 12,6 % (dont 13,1% en organique) et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

