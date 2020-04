April 14, 2020 12:30 ET

Mot bakgrund i den osäkra situationen till följd av coronavirusets spridning avser HMS att deltidspermittera majoriteten av de anställda i Sverige och Tyskland och sänker arbetstiden till cirka 80% med start i slutet på april och tillsvidare. Bolaget vidtar åtgärderna för att ta höjd för den nedgång som väntas komma på grund av coronaviruset och dess effekt på marknadens efterfrågan av HMS Networks produkter kommande månader.



Styrelsen i HMS Networks AB har även beslutat revidera sitt förslag till utdelning från tidigare 1.90 kr per aktie till 0 kr per aktie, också detta för att stärka HMS beredskap inför den osäkra period som väntar.

“Årets första kvartal har varit dramatiskt i omvärlden men inte påverkat HMS verksamhet i någon större omfattning. Vi har haft möjlighet att fortsatt leverera produkter till våra kunder och lyckats lösa utmaningar i vår leveranskedja. Kvartalet visar trots allt en relativt positiv utveckling med stabil omsättning och god lönsamhet” säger HMS Networks VD Staffan Dahlström.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen även infört möjlighet att poströsta vid årsstämman, mer information om det finns på: https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare/governance/arsstamma .

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 6983

HMS Networks AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 18:30 CET.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och IntesisTM. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

