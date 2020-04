NEW YORK, April 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves International Inc. („Clever Leaves“ oder das „Unternehmen“), ein führender multinationaler Betreiber (MNO) und lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis und Hanfextrakten in pharmazeutischer Qualität, gab heute das erste Closing seiner Serie-E-Finanzierung über 14 Millionen US-Dollar bekannt. Damit erhöht sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 120 Millionen US-Dollar. Cowen fungierte als exklusiver Platzierungsagent für die Finanzierung. Ein Großteil des Kapitals der Serie E wurde von führenden institutionellen Anlegern investiert, die über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in diesem Sektor verfügen.



„Beim ersten Closing der Serie-E-Finanzierungsrunde eine derart starke Unterstützung durch prominente institutionelle Anleger zu erhalten, bestätigt die Strategie von Clever Leaves“, sagte Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves. „Diese Finanzierung beweist die Fähigkeit von Clever Leaves, dem Gegenwind des Marktes in diesen extrem herausfordernden Zeiten standzuhalten, und wird uns helfen, unser Ziel, die Cannabis-Lieferkette auf internationaler Ebene umzugestalten, zu erreichen. Das eingesammelte Kapital wird uns nicht nur in die Lage versetzen, die Vermarktung der Produkte aus unseren erstklassigen Anbau- und Extraktionsbetrieben in Kolumbien fortzusetzen, sondern auch, unser Lizenzierungsverfahren in Portugal abzuschließen.“

Clever Leaves geht davon aus, in den kommenden Monaten zusätzliches Kapital beschaffen zu können, und plant, die Erlöse in erster Linie zur Unterstützung seiner Vermarktungsaktivitäten, zur Weiterentwicklung bestehender Marken und zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in Portugal zu verwenden. Die Mittel können zusätzlich für den Ausbau der kürzlich eingeführten Direct-to-Business-Vertriebsplattform „Clever Leaves 360“ eingesetzt werden, auf der Cannabisextrakte und Fertigprodukte in pharmazeutischer Qualität für ein breites Spektrum an Branchen angeboten werden. Die Erlöse aus der Finanzierungsrunde können auch dazu verwendet werden, die Aktivitäten des Unternehmens in Kolumbien weiter zu stärken und die Vertriebskanäle in Deutschland und in ganz Europa weiter auszubauen.

Über Clever Leaves

Clever Leaves ist ein multinationales Cannabisunternehmen, das sich der Einhaltung von Bundes- und Landesgesetzen verschrieben hat. Dabei liegt der Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit bei Anbau und Verarbeitung im großen Maßstab, ein Eckpfeiler seines weltweiten Cannabis-Geschäfts. Clever Leaves ist ein führender, vertikal integrierter Hersteller von medizinischen Cannabis- und Hanfextrakten. Derzeit baut das Unternehmen in kolumbianischen Gewächshäusern mit einer Gesamtfläche von über 167.000 m² unter Einhaltung der GACP-Richtlinien (Good Agricultural and Collection Practices) an. Nach der Inspektion seiner hochmodernen Extraktionsanlage erhielt Clever Leaves von der INVIMA, der kolumbianischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel, die GMP-Zertifizierung (Good Manufacturing Practices) und wird derzeit für die EU-GMP-Zertifizierung (European Good Manufacturing Practices) evaluiert. Die erste Extraktionsanlage von Clever Leaves ist derzeit in der Lage, monatlich 2.400 Kilogramm getrocknete Blüten zu extrahieren. Es wird daran gearbeitet, die jährlichen Extraktionskapazitäten bis Mitte 2020 auf 9.000 Kilogramm getrocknete Blüten pro Monat zu erhöhen. Im November 2019 erhielt Clever Leaves die Zulassung von INFARMED I.P., der portugiesischen Regulierungsbehörde, zur Aufnahme des Anbaus in Portugal. Auf der Grundlage der in Portugal erteilten Vorab-Lizenz baut Clever Leaves Portugal derzeit seine erste medizinische Cannabis-Kultur auf seiner 90 Hektar großen Farm an. Clever Leaves ist einer der weltweit größten Produzenten von Hanf und medizinischem Cannabis. Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz mit Marken, Extraktionsanlagen, Anbauprojekten und anderen Investitionen in Kanada, Kolumbien, Deutschland, Portugal und den USA.