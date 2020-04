NEW YORK, 14 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves International Inc. (« Clever Leaves » ou la « Société »), opérateur multinational de premier plan (MNO) et producteur agréé de cannabis médical et d'extraits de chanvre de qualité pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui la première clôture de son financement de catégorie E à hauteur de 14 millions de dollars US, portant le financement total de la Société à plus de 120 millions de dollars US. Cowen a agi en qualité d'agent de placement exclusif pour le financement, la plus grande partie du capital de la série E ayant été endossée par des investisseurs institutionnels de premier plan ayant fait leurs preuves dans le secteur.



« Le fait d'avoir reçu un tel soutien de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan lors de la première clôture de notre catégorie E confirme le bien-fondé de la stratégie de Clever Leaves », a déclaré Kyle Detwiler, PDG de Clever Leaves. « Ce financement démontre la capacité de Clever Leaves à résister aux vents contraires du marché en ces temps extrêmement difficiles, et nous aidera à atteindre notre objectif ultime qui est de transformer la chaîne d'approvisionnement du cannabis à l'échelle internationale. Le capital que nous avons levé nous permettra également de continuer à commercialiser les produits de nos opérations de culture et d'extraction de classe mondiale en Colombie et nous permettra de conclure notre processus d'obtention de licence au Portugal. »

Clever Leaves prévoit de lever des capitaux supplémentaires au cours des prochains mois et prévoit d'utiliser principalement les recettes pour soutenir ses efforts de commercialisation, développer davantage les marques existantes et étendre ses opérations au Portugal. Les fonds pourraient en outre soutenir l'expansion de la plateforme de vente directe aux entreprises récemment lancée, Clever Leaves 360, qui propose des extraits de cannabis de qualité pharmaceutique et des produits finis adaptés à un large éventail d'industries. Le produit du financement peut également être utilisé pour améliorer davantage les opérations de la Société en Colombie et pour continuer à développer ses canaux de distribution en Allemagne et dans toute l'Europe.

À propos de Clever Leaves

Clever Leaves est une société multinationale intégrée spécialisée dans le cannabis dont la mission est d'opérer dans le respect des lois fédérales et étatiques, avec un accent mis sur la culture et la transformation à grande échelle et écoresponsable, comme pierre angulaire de son activité mondiale dans le domaine du cannabis. Clever Leaves est un important producteur agréé d'intégration verticale, spécialisé dans les extraits de chanvre et le cannabis thérapeutique de qualité pharmaceutique. La Société cultive actuellement plus de 16,7 hectares (1,8 million de pieds carrés) de serres en suivant les directives sur les bonnes pratiques agricoles et de récolte (BPAR) en Colombie. Clever Leaves Colombia a obtenu sa certification de Bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'INVIMA, l'organisme colombien de réglementation des aliments et des médicaments, suite à l'inspection de son installation d'extraction haut de gamme. Elle est actuellement en cours d'évaluation afin d'obtenir la certification des Bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne (BPF de l'UE). La première installation d'extraction de Clever Leaves est actuellement capable d'extraire 2,4 tonnes de fleurs séchées par mois, avec une expansion en cours pour augmenter la capacité d'extraction prévue à 9 tonnes de fleurs séchées par mois d'ici mi-2020. En novembre 2019, Clever Leaves a reçu l'autorisation d'INFARMED I.P., l'autorité de régulation portugaise, pour démarrer des activités de culture au Portugal. Sur la base de la licence préliminaire reçue au Portugal, Clever Leaves Portugal exploite actuellement sa première culture de cannabis médicinal sur sa ferme de 90 hectares. Clever Leaves est l'un des plus importants producteurs mondiaux de chanvre et de cannabis médicinal, avec une présence internationale comprenant des marques, des installations d'extraction, des exploitations de culture et d'autres investissements au Canada, en Colombie, en Allemagne, au Portugal et aux États-Unis.