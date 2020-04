MCH Group s'étonne des déclarations et retraits de Baselworld

C'est avec un grand étonnement et un profond regret que MCH Group prend acte de l’intention d’exposants de se retirer de Baselworld. Comme Baselworld 2020 a dû être reporté, une nouvelle date a été recherchée de concert avec les principaux exposants et leurs CEOs. L'objectif était de trouver la meilleure et la première date possible pour l'industrie suite aux mesures imposées par le Covid-19. Concrètement, toutes les marques qui ont annoncé leur retrait aujourd’hui - y compris Rolex - ont exprimé leur soutien au report à Janvier 2021. Représentées au sein du comité des exposants, elles ont pu discuter à plusieurs reprises de la vision future de Baselworld, qui a rencontré un écho positif également lors de nombreuses discussions individuelles. L'intention de vouloir aller à Genève n'a jamais été évoquée. Le MCH Group doit en conclure que cela a été planifié depuis un certain temps et que les discussions sur les dispositions financières concernant le report de Baselworld 2020 servent d’excuses.



Sur la base des réactions positives et favorables des exposants, et en particulier des petits et moyens exposants de l'industrie horlogère, de la joaillerie, des pierres précieuses et des sous-traitants, MCH Group a décidé l'année dernière d'investir des sommes importantes dans le développement de Baselworld et dans la création de plateformes numériques supplémentaires. MCH Group est convaincu qu'en plus d'une plateforme physique, une connexion avec la communauté doit être maintenue tout au long de l'année. Plus que jamais, c’est une opportunité de développer une plateforme moderne pour les industries horlogère et joaillière et pour les marques qui ne s'appuient pas principalement sur la tradition, mais surtout sur l'innovation. Dans les prochaines semaines, MCH Group prendra une décision sur la poursuite de Baselworld, et sur les investissements pour son développement à long terme.





